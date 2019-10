Kæmpetalent dræbt i ulykke

Mikayla Martin var et af de mest lovende talenter i skicross. Nu den den 22-årige canadier død efter en mountainbike-ulykke

Canadisk sport er ramt af en tragedie.

En af landets lovende stjerner inden for skiløb er død efter en mountainbike-ulykke. Mikayla Martin blev bare 22 år.

Hun omkom efter at være styrtet i Stawamus Chief Provincial Park, der er beliggende i nærheden af hendes hjem i British Columbia. Det melder Fox News blandt flere amerikanske medier.

Martin var sammen med en unavngiven mandlig person, da ulykken indtraf, og selv om hun blev fragtet hurtigt til et nærliggende hospital med helikopter, lykkedes det ikke at redde hendes liv.

Nu erkun sorgen og gode minder tilbage for de efterladte.

- Så sent som i tirsdag trænede vi sammen i fitnesslokalet. Mikayla var fyldt med energi og en iver efter at læer. Det var så fedt at se hende lave så store fremskridt sidste år i hendes første World Cup-sæson, siger Marielle Thompson, der var en af holdkammeraterne på Canadas alpine landshold.

Også fra prominent side i den canadiske ski-top lyder der kondolencer. Det fremgår af CBC News.

- Vi ønsker at udtrykke vores dybeste medfølelse til Christine og James, Mikaylas forældre, såvel som hele familien og vennekredsen, siger Vania Grandi, som er præsident for Canadas alpine landshold.

- Mikayla var personificeret ved en kærlighed til skiløb samt passion for skicross, der var grænseløs, og ord kan ikke beskrive hvor smerteligt afsavnet til hende vil være, lyder det.

I 2018 slog Martin for alvor sit navn fast og gav prøver på sit enorme potentiale, da hun vandt junior-VM i skicross i New Zealand.

Senere samme år blev hun nummer seks ved seniorernes World Cup i Italien.

Det internationale skiforbund, FIS, mindes ligeledes Mikayla med flotte ord på den officielle hjemmeside, hvor canadierens imponerende ridt mod toppen af sporten roses.

