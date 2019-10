Kærligheden brast: Stjerne-par går fra hinanden

I lidt over to år har den dobbelte olympiske guldvinder i alpint skiløb, Mikaela Shiffrin, dannet par med den franske skiløber Mathieu Faivre. Men det forhold er nu slut. Det bekræfter den Mikaela Shiffrin over for avisen Blick.

- Math og jeg gik fra hinanden i sommer. Kun nogle få har vidst det indtil nu, men jeg synes, jeg bør sige det, så folk ved det, siger Mikaela Shiffrin til Blick.

For under et år siden erklærede Mikaela Shiffrin ellers sin store kærlighed til Mathieu Faivre, som hun på ingen måder kunne undvære.

- Det er formidabelt at have Math (Mathieu Faivre, red). ved min side. Vi laver det samme, er glade sammen og kan trøste hinanden. Med Math kan jeg dele ting, og jeg stoler ikke på nogen anden end ham, sagde Mikaela Shiffrin dengang ifølge Blick.

Mikaela Shiffrin og Mathieu Faivre startede med at date hinanden tilbage i starten af 2017, og samme sommer kunne de ikke længere holde kærligheden til hinanden skjult for resten af verdenen.

Kærligheden mellem de to er dog brast, og derfor er Mikaela Shiffrin igen ledig på markedet.

24-årige Mikaela Shiffrin fra USA har gennem de seneste år været en af de største stjerner i alpint skisport. Hun fik sit store gennembrud tilbage i 2013, da hun som 17-årig blev verdensmester i slalom.

Året efter nåede hun større højder i karrieren, da hun blev olympisk mester i samme disciplin. Siden da har hun udviklet sig til at være en af de bedste alpine skiløbere i verden. Indtil videre står hun noteret for 60 World Cup-sejre i karrieren, mens hun tre år i træk også har vundet den samlede World Cup.

Artiklen fortsætter under billedet:

Mikaela Shiffrin har allerede som 24-årig et CV i alpint skiløb, som de færreste kan prale af. Foto: Alessandro Trovati/Ritzau Scanpix

Hun har desuden fem verdensmesterskaber på sit CV. Fire i favoritdisciplinen, slalom, og et enkelt i Super G. I 2018 blev hun olympisk mester i storslalom.

Mathieu Faivre fra Frankrig har til gengæld ikke samme CV at kunne prale over. Den 27-årige franskmand har dog opnået at blive verdensmester i 2017, da han sammen med resten af det franske hold vandt guld ved VM for hold.

Han er dog mere kendt for sin optræden under vinter OL i 2018, da han blev smidt hjem fra Pyeongchang af det franske landshold efter at have kommet med upassende kommentarer om holdkammeraterne.

Stjerne-parret nåede at være kærester i lidt over to år.

Se også: Smadrede knæet som 17-årig: - Jeg skulle lære at gå igen

Misundelig på Danmark: - Det er luksus

Det er noget pjat