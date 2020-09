Der er nu en helt ny mulighed for at snyde i langrend og skiskydning

- Oj, oj, oj...der er stor forskel. Det er som at gå fra Formel 1 til motionsløb.

Den kommende sæson i langrend og skiskydning bliver meget, meget anderledes i forhold til tidligere, og det skyldes, at det normale smøringsmiddel nu er blevet forbudt, fordi fluor har store negative effekter på klimaet og også er kræftfremkaldende for smøreteamet.

Og det får altså udvikleren for det svenske landsholds smøreteam, Johan Wåhlström, til at forvente meget langsommere skiløb. Han har arbejdet med fluor-produkterne i 22 år.

- De produkter, vi nu skal bruge i konkurrence, dem har vi aldrig tidligere taget ind, så dårlige er de, siger han til Expressen.

Nu går alle og frygter lidt, hvad konkurrenterne mon finder på.

- Vi er urolige for, at systemet ikke holder. At vi går ind i noget, der kan blive større end doping. Jeg tror, at mange vil prøve at snyde systemet, siger Wåhlström.

Den norske langrendsstjerne Therese Johaug, der for nylig er kommet tilbage for en doping-dom, som hun mente var en misforståelse, fortalte tidligere på sommeren, at hun var meget spændt på, hvordan kontrolsystemet ville fungere.

- Jeg håber, at sikkerheden er bundsolid. Jeg har tillid til, at de finder frem til sådan et system. Men hvis nogen snyder, kan det udgøre vanvittigt store forskelle, sagde Johaug i juni i VG, hvor der blev gættet på, at smøringen betyder et minut og 15 sekunder over 15 kilometer.

Johaug ankommer til pressemødet i oktober 2016, hvor hun fortalte om fejlen, der gav hende en doping-karantæne på to år. Foto: NTB SCANPIX/Ritzau Scanpix

Siden har et tysk firma udviklet en 'fluorpistol', der skal testes i oktober og på et øjeblik skal måle, om der findes fluor i smøringen og dermed afsløre eventuelle fuskere.

- Vi er nervøse for, at folk bruger fluorprodukter og siden dækker det over, så maskinen ikke opdager det, men de alligevel får glæde af smøringen, siger svenske Wåhlström.

Også Norge og Finland er urolige forud for de nye tilstande i langrend og skiskydning, for erfaringen er, at kan man fuske, så gør man det.

Eksperter forventer umiddelbart ikke, at tv-seere kan se forskel på farten i sporet så længe, at alle stopper med fluor-smøringen.

