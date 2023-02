Kinas mareridt: - Det er katastrofalt

Kineserne står til et regulært mareridt ved VM i disse dage, og det kan de takke sig selv for, mener Ole Einar Bjørndalen

VM i skiskydning åbnede onsdag som forventet med norsk guld i mix-stafetten - foran Italien, Frankrig og Østrig.

I den anden ende af tabellen smager det ikke helt så meget af skiskydning, når man kigger på de nationer, der stillede op, men som måtte udgå undervejs: Kasakhstan, Letland, Kina og Moldova.

For at nævne de dårligste af de 26 deltagerlande.

Især kinesernes deltagelse forarger den norske legende Ole Einar Bjørndalen.

Allerede på anden omgang var den kvindelige løber Chu Yuanmeng indhentet med en omgang, og så var det mesterskab et overstået kapitel for det kinesiske hold.

Forsvandt mere eller mindre

Bjørndalen er ekspert for norsk TV 2, og så er han tidligere landstræner for netop Kina, og han rystede på hovedet.

Annonce:

- Efter OL i Beijing (for et år siden, red.) trappede det kinesiske forbund satsningen med skiskyttelandsholdet ned, og det forsvandt mere eller mindre. De har haft elendige forudsætninger denne sæson. Ingen sommer- eller efterårstræning overhovedet, og nu er der én træner og én smører, der skal stå for hele holdet. Det er ikke retfærdige vilkår, siger han til den svenske avis Expressen.

Ole Einer Bjørndalen mod slutningen af sin gloværdige karriere. Foto: Sven Hoppe/AP/Ritzau Scanpix

Ingrid Landmark Tandrevold, Marte Olsbu Røiseland, Sturla Holm og Johannes Thingnes Bø med guldmedaljerne som bevis på triumfen på VM's førstedag. Foto: Christof Stache/AFP/Ritzau Scanpix

Ifølge Ole Einar Bjørndalen er det svært at klandre løberne noget. Den hænger på forbundet.

- Det er katastrofalt. Jeg føler med løberne og forstår ikke forbundets handlinger. Med de forudsætninger, løberne har haft, kommer det til at blive en hård omgang under VM, siger han.

Bjørndalen, der som aktiv skiskytte vandt 13 OL-medaljer - og dermed kun er gået af landsmanden Marit Bjørgen (15 medaljer, red.) - ved Vinter-OL, regnes som den største skiskytte nogensinde.

Hans karriere spandt over 25 år, og han stoppede først langt oppe i 40’erne for fem år siden. Han blev siden ansat som træner for det kinesiske landshold men stoppede efter OL i Beijing sidste år.