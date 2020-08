Knaldet af politiet: Legende i kokain-helvede

Han har 13 VM-guldmedaljer i folden og er tidligere olympisk mester.

Ingen kan betvivle Petter Northugs status som en af Norges allerstørste skisportsstjerner.

Men langrend-legenden lider desværre selv af dårlig dømmekraft, og det har i løbet af karrieren sørget for en trist balancegang mellem sejre og skandaler.

I 2018 indstillede han tilværelsen som professionel, men det har ikke afholdt ham fra den risikable levevej - og livet i overhalingsbanen.

Torsdag aften røg Northug så ud i rabatten igen. Med al for høj fart. Og en dyster hemmelighed i bagagen, der lå gemt derhjemme.

Det bekræfter det pensionerede sportsikon på sin egen Instagram-profil.

- Jeg har begået en stor fejl. I går (torsdag, red.) aftes blev jeg stoppet af politiet i en fartkontrol. Jeg kørte alt for hurtigt og blev også taget med til lægevagten for at få taget en blodprøve. Derudover fandt politiet en mindre mængde narkotika hjemme hos mig. Det drejer sig om kokain.

- Jeg er fortvivlet og bange for, hvad fremtiden vil bringe, ligesom jeg er trist over for alle, som jeg nu har skuffet igen. Jeg ved, at det bliver en straffesag. Derfor skal jeg tage ansvar for det, jeg har gjort, skriver Northug.

Petter Northug har repræsenteret Norge ved talrige verdensmesterskaber. Og ofte sluppet derfra med guldmedaljer. Her ses han under VM i Finland 2017. Foto: Matthias Schrader/Ritzau Scanpix

I 2018 bekendtgjorde langrend-legenden sit karrierestop på et pressemøde i Trondheim. Foto: Ole Martin Wold/Ritzau Scanpix

Lovovertrædelsen fandt sted i området Ullensaker lidt nord for Oslo. Sent torsdag aften kunne norsk politi berette, at en mand i 30'erne var blevet stoppet.

Personen var mistænkt for at være påvirket af narkotika og blev målt til at køre 168 km/t. på en strækning, hvor 110 km/t. er den tilladte hastighed.

VG har har fået fat videooptagelser, der viser Northugs vogn holde i siden af vejbanen, mens en politibil er parkeret bagved med blå blink tændt.

Norsk politi bekræfter over for Dagbladet, at det var skisportsstjernen, der blev stoppet.

- Jeg er usikker på, om det var en kontrol, eller om patruljen blev opmærksom på bilen. Men jeg kan bekræfte, at det var Northug, som kørte den, siger operationsleder Tom Sandberg.

Det er langt fra første gang, at Northug bringer sig selv på kant med loven. Det er før gået galt i trafikken. I maj 2014 smadrede han sin Audi A7 nær hjemmet i Trondheim. Han blev idømt 50 dages ubetinget fængsel for at køre alkoholpåvirket.

Gang på gang har langrends-fænomenet formået at rejse sig. Han har forladt straffeboksen. Tavlen blev visket ren. Northug blev taget til nåde.

Derfor er det også lykkedes den 34-årige stjerne at skabe sig en levevej efter karriestoppet. Aktuelt er han tilknyttet norsk TV 2, men om torsdagens episode får konsekvenser for det foretagende, er endnu uvist.

Tv-kanalens pressechef, Jan-Petter Dahl, fortæller, at det er en alvorlig sag, og at man i første omgang vil drøfte episoden med hovedpersonen.

