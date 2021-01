Knusende rapport: Præsident bestukket med ludere

Var der en mand, russerne altid kunne regne med i Det Internationale Skiskydningsforbund (IBU), så var det norske Anders Besseberg.

Den tidligere forbundspræsident er nemlig sammen med den tidligere generalsekretær Nicole Resch blevet grundigt undersøgt for korruptionsanklager - og rapportens konklusioner er voldsomme og relativt entydige.

For at pleje russiske interesser - sørge for, at et eventuelt russisk bud på et mesterskab blev tilgodeset, beskytte de russiske udøvere under beskyldning for doping og kritisere de mange kritikere af Rusland - lod Anders Besseberg sig forgylde med meget dyre gaver og lidt fræk service:

- Vi har fundet bevis for, at Besseberg har fået værdifulde gaver i form af ure, jagtture og tjenester fra sexarbejdere, sagde kommissionsleder Jonathan Taylor på pressekonferencen torsdag.

I rapporten konkluderes det endvidere, at Besseberg, der stod i spidsen for IBU fra 1992-2018, hvor han måtte gå af i forbindelse med korruptionsanklagerne, var ret vant til at modtage gaver. Der stod altid et eller andet klar og ventede på ham, når han rejste verden rundt og indlogerede sig på dyre hoteller.

Det kunne være noget relativt uskyldigt som en gavepose, men der er også eksempler på mapper med kontanter og gavekort til dyre luksusrejser.

Og det flugter selvsagt ikke med de sportslige værdier i IBU, konkluderer rapporten:

- Efter vores mening siger beviserne, at Anders Besseberg konsekvent har foretrukket og beskyttet russiske interesser i stort set alt, han har foretaget sig.

- Det er en mand, der efter vores mening ikke har nogen etiske værdier eller interesse i at beskytte en ren idræt, lyder det smældende i rapporten.

I rapporten fremgår det endvidere, at Anders Besseberg har svært ved at huske de mange konkrete situationer, hvor han er blevet begavet.

Undersøgelseskommissionen har overdraget sagen til de østrigske myndigheder, der for et lille års tid siden overdrog den til norske Økokrim. Det kan derfor ende med fængselsstraf til Anders Besseberg, der gennem sin advokat ikke overraskende bedyrer sin uskyld.

- Jeg vil gerne understrege, at politiefterforskningen fortsat er i gang, at ingen tiltaler er fremsat, og at Besseberg nægter sig skyldig i alle anklagerne fra myndighederne og IBU, siger Bessebergs advokat, Norbert Wess, til norske NRK.

