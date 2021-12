Knust stjerne: OL-drøm i fare

Den firedobbelte verdensmester i slalom skrev mandag på sin Instagram, at hun er blevet smittet med coronavirus.

- Hej allesammen. Jeg vil informere jer om, at jeg har det godt, men desværre fik jeg en positiv Covid-test. Jeg følger retningslinjerne og er i isolation, og jeg misser Lienz. Held og lykke til mine holdkammerater... Jeg hepper på jer langvejs fra. Tak for alt jeres støtte. Vi ses i det nye år, skrev stjernen i sit Instagram-opslag.

Amerikaneren misser i første omgang konkurrencerne i Lienz, der løber af stablen den 28 og 29 december, men værst af alt er vinter-OL i Beijing i fare for stjernen.

26-årige Shiffrin har allerede to olympiske guldmedaljer, men noget kan tyde på, at hun ikke får muligheden for at vinde sin tredje.

Ifølge Eurosport kan Shiffrins deltagelse ved OL nemlig være i fare, fordi Kina har ekstremt strenge coronarestriktioner i landet.

Vinter-OL løber af stablen fra den 4. februar, og Shiffrin skal derfor håbe, at restriktionerne i Kina ikke kommer til at have indflydelse på hendes deltagelse ved legene i Beijing.

Mikaela Shiffrin skal forsøge at vinde sin tredje olympiske guld-medalje ved legende i Beijing til februar. Foto: Pier Marco Tacca/Ritzau Scanpix

Tragisk død

På trods af Mikaela Shiffrins vanvittige resultater og rekorder har karrieren været i fare.

I 2020 døde hendes far, Jeff Shiffrin, i en tragisk ulykke i hjemmet, hvor han angiveligt havde pådraget sig en slem hovedskade.

Mikaela og resten af familien var samlet, da Jeff trak vejret for sidste gang på hospitalet, og det pludselige dødsfald tog hårdt på hele familien.

Mikaela Shiffrin var i tvivl om, hvorvidt hun ville være i stand til at fortsætte med at være top-atlet, men heldigvis for Shiffrin selv og skisporten, er den lynhurtige amerikaner tilbage på pisterne igen.