Kollapser flere måneder efter corona

- Når man hører, hvad de siger efterfølgende, dem, der har fået virussen, så er det bestemt ikke noget, man vil have.

Verdens bedste langrendsløber over de seneste år, norske Johannes Klæbo, er gået i tænkeboks, for han er bestemt ikke sikker på, at han vil være med til VM i tyske Oberstdorf fra 22. februar.

Senest er det sporene fra en række skiskytter, der skræmmer.

Sidste weekend fik slovakiske Ivona Fialkova vejrtrækningsbesvær under en stafet og måtte have medicinsk assistance efter at være kollapset ved skiftet.

Hun tog sig til brystet og faldt sammen i tårer i sneen, da hun sendte sin to år ældre søster ud på næste etape.

- Jeg vil informere om, at helbredsproblemerne med coronavirus varer ved og for tiden er uforenelige med elitesport, skriver Fialkova på Instagram.

- Vi har bestemt os for at gennemgå mere detaljerede undersøgelser, og derfor rejser vi hjem fra World Cup, skriver Fialkova.

Både hun og den to år ældre søster har været ramt af coronavirus, men det ligger mere end to måneder tilbage. Så de er altså ramt af massive senfølger.

Også søster Paulina Fialkova har haft coronavirus, og hun oplever også dårligere resultater efter corona. Foto: PETR DAVID JOSEK/Ritzau Scanpix

Også italienske Lisa Vittozzi har problemer efter corona.

- Jeg føler mig træt hver dag. Jeg mangler energi og kroppen føles ikke god. Det er hårdt, siger hun til NRK.

- Jeg er bekymret for min krop, fordi jeg ikke kender konsekvenserne lige nu, siger Vittozzi.

Vittozzi er en af dem, der oplever problemer, selvom hendes corona er overstået. Neders er det bekymrede Klæbo bag masken. Foto: Matthias Schrader/Vesa Moilanen/Ritzau Scanpix

Flere andre skiløbere fortæller, at de er urolige, når de hører om senfølgerne, og de norske langrendsløbere valgte da også helt at blive væk fra Tour de Ski tidligere på vinteren.

Nu venter VM, og er de tyske forhold lige så kaotiske og utrygge som til håndbold-VM, så er beslutningen nem.

- Nej, så kommer jeg ikke, siger Johannes Klæbo til Nettavisen.

