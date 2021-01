Kollapser for snurrende kameraer

Der var både smil og bekymring i den norske lejr under kvindernes World Cup-sprint i skiskydning torsdag.

Smilene gik til suveræne Tiril Eckhoff, der trods en forbier afviste al modstand og tog sæsonens sjette sejr.

De bekymrede miner gik mod Ingrid Tandrevold. Efter anden skydning lå hun umiddelbart bag Eckhoff, da hun på vej op ad en bakke pludselig faldt om med åndedrætsbesvær.

Hurtigt ilede de omkringstående medhjælpere til og tog sig af den 24-årige skiskytte. En af dem var den norske sportschef, Per Arne Botnan.

- Hun lå lige bag Tiril, og så lagde hun sig bare ned og havde vanskeligt ved at få vejret. Vi fik lagt hende ned og taget ski og stave af hende, så hun kunne blive drejet om på siden.

- Så fik hun en jakke under sig, kom om at ligge på ryggen og fik trukket vejret godt. Så kom hun sig igen, siger Botnan til tv-stationen NRK.

Tandrevold lå efter anden skydning på niendepladsen og var netop blevet overhalet af en flyvende Eckhoff. Derfor havde der været gode muligheder for at komme på podiet, hvis hun bare kunne hænge nogenlunde på sin landsmand.

Det var i hvert fald, hvad Tiril Eckhoff selv forventede:

- Jeg synes, at det var sindssygt mærkeligt, for jeg overhalede hende. Så tænkte jeg, at nu kommer vi nok til at løbe den sidste omgang sammen, men så forsvandt hun. Der tænkte jeg, at der måtte være sket noget.

- Det er lidt ambivalent. Jeg er tilfreds med mit eget løb, men også meget bekymret for Ingrid. Jeg håber ikke, at det er noget alvorligt, sagde Eckhoff i mål.

I første omgang lader det dog til, at alle kan slappe af. Tandrevold har det fint igen. Hun blev kørt tilbage til det norske hotel og tilset af en af de to fysioterapeuter - holdet rejser uden læge.

Hun skal dog nok en tur om stævnelægen, da hun tilbage i 2019 også faldt om under et løb, hvor hun pludselig intet kunne se.

