Konens skrækkelige oplevelse: Kæmpede for sin mands liv

Den finske skihopsstjerne Matti Nykänen mistede livet i en tidlig alder.

Blot 55 år blev den firedobbelte olympiske mester, og da nyheden om bortgangen kom ud, blev det fortalt, at han havde levet et hårdt liv.

Konen, Pia Nykänen, var helt knust, da hun mødte det finske medie Seiska.

Hun fortæller, hvordan hun forsøgte at genoplive sin mand men ikke kunne stille noget op.

Hverken lørdag og søndag havde Matti Nykänen været i stand til at bevæge sig. Natten til mandag fik han først åndenød, hvorefter hun ringede til alamrcentralen.

Foto: Ritzau Scanpix

Hun forsøgte at give ham førstehjælp, mens hun ventede.

- Ambulancen kom hurtigt, og de begyndte at bruge elektrisk stød. De arbejdede længe, indtil de sagde, at intet kunne gøres, siger Pia.

Hendes mand blev taget med, men politiet kom tilbage.

- Mit hjerte brast sammen, da politiet gav mig hans halskæde tilbage.

Med tårerne trillende nedad kinden fortæller hun det finske medie, at hun ikke kan begribe hans død.

- Jeg tror ikke, det er sandt, lyder det fra Pia Nykänen.

Matti Nykänen efterlader sig en kone og tre børn. I alt nåede han at være gift seks gange - med fem forskellige kvinder.

Han var kendt for et særpræget privatliv, der ofte foregik i offentlighedens søgelys. Han var ramt af alkoholmisbrug og beklagede sig så sent som for nogle få uger siden til mediet IS over at have et langtfra godt forhold til sine børn, der ikke ville lade ham se sine børnebørn.

