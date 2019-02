Kontroversiel stjerne snupper VM-guld

Den norske langrendsstjerne Therese Johaug var urørlig i lørdagens skiathlon-konkurrence ved VM i østrigske Seefeld.

Guldmedaljen var Johaugs ottende ved VM, men den første siden hun vendte tilbage fra en 18 måneder lang dopingkarantæne i 2018.

- Det betyder utrolig meget. Jeg har set frem til dette mesterskab i to år nu, siger Therese Johaug ifølge NTB.

Hun var suveræn i lørdagens løb. Landsmanden Ingvild Flugstad Østberg var nærmeste konkurrent, men hun var næsten et minut efter.

Russiske Natalya Nepryayeva tog bronze.

Johaug blev i februar 2017 straffet med 13 måneders karantæne for at have anvendt det anabolske steroid clostebol.

Den norske atlet har selv forklaret sin positive dopingprøve med, at en creme, som hun brugte til at smøre sine solbrændte læber, indeholdt det forbudte stof.

En norsk landsholdslæge tog ansvaret for at have fejlinformeret langrendsstjernen, men Johaug fik alligevel karantæne.

Senere valgte Det Internationale Skiforbund (FIS) at anke til Den Internationale Sportsdomstol (CAS).

Det var dårlige nyheder for Johaug, for CAS forlængede hendes straf fra 13 til 18 måneders karantæne, og af samme årsag gik hun glip af vinter-OL i Pyeongchang i 2018.

Panelet mente, at Johaug selv var ansvarlig for at tjekke emballagen til cremen grundigt.

Præsidenten for Det Norske Skiforbund, Erik Røste, under langrendsløberen guldmedaljen i lørdagens konkurrence.

- Hele Norge under virkelig Therese det her af hele hjertet. Mange af os har set frem til det her. At det lykkedes for hende i dag, er fantastisk, siger han ifølge NTB.

Det samme gør Johaugs manager, Jørn Ernst.

- Det var helt fantastisk at se. Det var en lettelse. Endelig nåede vi i mål. Det kunne ikke være en bedre afslutning. Nu er alt glemt, og det gik virkelig godt, siger han.

