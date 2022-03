Krigserklæring af OL-stjernen

En hyldest til fortiden og en opbakning til de russiske styrker.

Sådan tolkes langrendsstjernen Alexandre Bolshunovs Instagram-opslag fra weekenden, hvor han poserer i en dragt, der senest blev brugt, da manden for bordenden i Moskva hed Leonid Brezhnev.

I et klip og et billede, som du kan se længere nede i artiklen, under overskriften ’USSR 1980’ viser den tredobbelte guldvinder fra OL i Beijing sig frem i den blå heldragt med røde ærmer, mens han muntert laver strækøvelser og står langrend i et par slidte brædder fra dengang, jerntæppet stadig var rullet godt og grundigt ned.

Men bag munterheden står alvoren parkeret, og det har affødt vældig kritik – hamret lige i panden på russeren fra international skisport.

- Ja, det er vi blevet gjort opmærksom på. Vi må alle på det stærkeste tage afstand fra, hvad der sker i Ukraine – mod det ukrainske folk, siger Erik Røste, der er præsident i det norske skiforbund.

Smidt ud af Norge

Instagram-opslagene kom, efter Bolshunov var blevet ekskluderet fra World Cup-afdelingerne i Norge i weekenden. Ligesom mange andre russere er blevet det fra forskellige internationale konkurrencer på tværs af alverdens sportsgrene.

Bolshunov og flere andre russiske skiløbere var ankommet til Norge for at deltage - men blev så ekskluderet af det internationale skiforbund. Foto: Annika Byrde/AFP/Ritzau Scanpix

I stedet deltog han i et løb i Rybinsk nord for Moskva.

- Egentlig var Oslo en af sæsonens højdepunkter for mig, men der var ikke så meget, jeg kunne gøre. De ville ikke have mig med. Men jeg vandt (i Rybinsk, red.), og det var at sammenligne med Holmenkollen, synes jeg.

- I min optik var det ikke fair, at nordmændene kylede mig ud af konkurrencen, siger han til championat.com.

'Var det et statement?'

Det kan man så mene om, hvad man vil. Det var dog ikke hans sejr i Rybinsk, der vakte opmærksomhed. Det var USSR-billederne.

Og det er ikke kun Erik Røste, der ryster på hovedet.

- Det kom bag på mig. Det så meget mærkeligt ud. Han burde vide, at nu er ikke tidspunktet til at skrive den slags. Eller var det et statement fra Bolshunov? Jeg ved det ikke. Forhåbentligt var det ikke det, siger hans svenske kollega Jens Burman til Expressen.

For forfatteren og Rusland-kenderen Erika Fatland er der ingen tvivl.

- Han tager klart stilling her. Det er en slags krigserklæring fra hans side. Han viser tydelig støtte til krigen her, siger hun til avisen Verdens Gang.

Og parallellen til fortiden er oplagt.

I 1980 deltog Sovjetunionen i OL i Lake Placid og nappede flere medaljer end noget andet land – foran DDR og værtsnationen USA. Men samtidig var der international opstandelse på grund af russernes invasion af Afghanistan et par måneder forinden i december ’79.

Moskva skulle afholde OL i sommeren ’80, og USA’s præsident, Jimmy Carter, opfordrede til en aflysning af legene, hvilket IOC afviste. Bare få dage før åbningsceremonien i Lake Placid i februar ’80 var det udenrigsminister Cyrus Vances tur på IOC-kongressen. Her opfordrede han til en boykot af legene, hvilket endte med at blive virkelighed.

I Moskva manglede USA og 66 andre nationer, der valgte at blive væk.

Alexandre Bolshunov blev under OL i Beijing forfremmet til kaptajn i Ruslands nationalgarde som følge af sine sportslige præstationer.