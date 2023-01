Krisemøde efter uhyggelige scener

Thierry Langers vanvittige opførsel har skabt røre i skisportsverdenen.

Den belgiske skiskytte styrtede i sporet under lørdagens mixedstafet i World Cup-løbet i slovenske Pokljuka. Derfor havde han problemer med sit gevær, da han nåede standpladsen.

Langer forsøgte at løse problemet ved at puste sneen væk fra sigtet og siden stak hovedet helt ned mod geværløbets udmunding. Da det ikke virkede, greb han sin skistav og prøvede at skrabe sneen ud.

Livsfarligt

En direkte livsfarlig opførsel, der vakte fordømmelse verden over.

Det internationale skiskytteforbund (IBU) har da også reageret hurtigt og har nu ifølge flere internationale medier indkaldt til krisemøde efter Langers opførsel.

Thierry Langer i sporet i Pokljuka. Foto: Sven Hoppe/Ritzau Scanpix

Samtlige landsholdsledere er indkaldt til et ekstraordinært våbensikkerhedsmøde til det årlige ledermøde næste uge.

- Det er hvert eneste landsholds eget ansvar at træne udøverne. Det her var en påmindelse om, at tingene ikke passer sig selv i skiskydning. Man skal ikke tage noget for givet, siger IBUs konkurrencechef, Borut Nunar, og betegner hændelsen som et 'wake-up call'.

'Forkerte signaler'

Selv om eksperter og forbundet har kritiseret hændelsen i skarpe vendinger, så har Langer mødt forståelse fra flere af sine kollegaer, da nedtoner situationen.

Thierry Langer udtalte selv til NRK efter løbet.

- Man skal ikke prøve det derhjemme, men det var sikkert dér, fordi jeg tog magasinet ud først, men det kan sende 'farlige signaler'. Man skal nok ikke holde sådan på sin riffel.