Kritiserer journalist: 'Tal ikke om min krop'

Normalt anses amerikanske New York Times som en af verdens mest seriøse og respekterede aviser, men nu anklager den amerikanske langrendsstjerne Jessie Diggins mediet for at gå for langt i beskrivelsen af atleternes kroppe under vinter-OL.

I forbindelse med Diggins' bronzemedalje på kvindernes sprintdistance skrev journalisten Matthew Futterman, at amerikaneren præsterede godt 'i en idræt med så mange kvinder med store skuldre og lår'.

Den formulering er Jessie Diggins mildest talt ikke imponeret over.

Og nu tager hun til genmæle i et længere opslag på Instagram.

'Artiklen i New York Times, der sammenlignede min krop med de fantastiske kvinder omkring mig, var skadelig på så mange måder. Så jeg vil være helt tydelig: trænere, forældre, holdkammerater og venner, lad være med at kommentere andres krop, form eller størrelelse', appellerer Jessie Diggins.

Jessie Diggins fejrer sit OL-sølv i 30 kilometer massestart. Foto: Ritzau Scanpix

'Lad os fokusere på det, der tæller. At være en god holdkammerat, mental styrke, rene konkurrencer, at træne målrettet og at konkurrere med mod. De ord, vi siger til hinanden, kan have en stor indflydelse uanset, om de er opmuntrende eller sårende', skriver Jessie Diggins, der tidligere i tilværelsen har kæmpet med spiseforstyrrelser.

Hun er den mest vindende amerikanske langrendsløber gennem tiderne, og vundet guld, sølv og bronze ved både OL og VM, ligesom hun er den eneste amerikaner, som har vundet samlet i World Cup'en.

