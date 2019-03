Kronvidne i bloddopingsag anholdt: Jeg tabte kampen

Øjensynligt dybt angrende stod den østrigske langrendsløber Johannes Dürr i januar frem i en tysk dokumentar og fortalte om livet som topatlet, der af sine ambitioner blev drevet ud i et langstrakt dopingforbrug.

Dokumentaren fik tyske og østrigske myndigheder til at iværksætte ’Operation Aderlass’, en dopingefterforskning, der centrerer sig om lægen Mark Schmidt og hans bloddopinglaboratorium i Erfurt i Tyskland.

Johannes Dürr er kronvidne i sagen, men nu viser det sig, at han selv er involveret i det dopingbedrag, som politiets efterforskere på det seneste har afdækket.

Dürr blev forleden anholdt, og på den tyske tv-station ARD har han erkendt, at han spillede dobbeltspil og fortsatte sit bloddopingsvindelnummer, mens han udadtil foregav, at han havde vasket tavlen ren.

- Jeg tabte kampen, siger Dürr i interviewet, hvor han beskriver et indre opgør mellem ’mennesket Johannes’ og ’eliteatleten Johannes’.

’Mennesket Johannes’ kunne altså med sin sans for retfærdighed ikke overvinde ’eliteatleten Johannes’ og dennes higen efter hæder og ære. Den positive test i 2014 afbrød hans karriere netop, da den skulle til at blomstre, så Dürr besluttede snart, at han måtte vise, hvad han virkelig var værd som langrendsløber, fortæller han.

- Jeg var overbevist om, at det ikke kunne lade sig gøre uden doping, så jeg tappede atter blod efter 2014, siger Dürr i ARD-interviewet og angiver Mark Schmidt som lægen, der hjalp ham.

Blodet blev opbevaret i et fryseskab i Schmidts klinik i Erfurt, og Dürr besluttede sidste år at bruge det til bloddoping, hvilket altså skete samtidig med, at han medvirkede i optagelserne til dokumentarprogrammet på ARD om hans vej ind i dopingfælden.

Dürr er nu anklaget for ’sportsbedrag’, idet han angiveligt har skaffet Mark Schmidt nye klienter, som ønskede at benytte sig af bloddoping. At han også selv har bloddopet sig, mens hans kamp for comeback er finansieret via en indsamling blandt fans, falder ifølge anklagemyndigheden også ind under begrebet ’sportsbedrag’.

Dürr nægter sig skyldig, men han har dog erkendt, at han har bloddopet sig i stræben efter deltagelse ved det igangværende VM i Seefeld i Østrig. Han gør imidlertid gældende, at det ikke kan betragtes som ’sportsbedrag’.

Johannes Dürr blev umiddelbart før vinter-OL i Sochi i 2014 fældet for epo og blev idømt to års karantæne af det internationale skiforbund, FIS. Det østrigske forbund idømte ham karantæne på livstid, men han fik omstødt dommen og kunne stræbe efter at gøre comeback.

Under sin karantæne satte han sig VM i 2019 som mål, og han indsamlede via såkaldt ’crowd funding’ cirka 300.000 kroner til formålet. Stævnet i Seefeld skulle have været Dürrs sidste internationale konkurrence og en værdig afslutning på karrieren, men det lykkedes ham ikke at kvalificere sig.

Se også: Skandalen fortsætter: Endnu en erkender bloddoping

Se også: Stjernen chokerer: Jeg bloddopede mig

Rasmussen sikker: Det er mit dopingudstyr

Se også: Mester indrømmer bloddoping

Se også: Vandt på den store scene: Nu erkender han bloddoping