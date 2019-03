Landstræner blander sig: - Bedst hvis de ikke har sex

Den svenske landstræner i skiskydning mener, at hans to olympiske mestre, der danner par, har så meget tid til sex resten af året, at de må vente til efter VM i hjembyen

De er begge olympiske mestre fra Pyeongchang sidste vinter, men alligevel bestemmer de ikke alt.

De svenske skiskytter Hanna Öberg og Jesper Nelin deltager i øjeblikket i verdensmesterskaberne på hjemmebane i byen Östersund, hvor de til hverdag bor i en tre-værelses lejlighed.

Men under VM må de ikke bo sammen, for i Sverige har man adskilt kvindernes landshold og mændenes landshold.

- Jeg har ikke forbudt dem at have sex, men jeg tror, at det er bedst, hvis ikke de har det. Så har de bedre fokus på forberedelser og konkurrencer, siger landstræner Wolfgang Pichler til Expressen.

- De har så meget tid sammen resten af året, hvor de kan have sex, lyder det videre fra landstræneren.

Hanna Öberg og Jesper Nelin vandt OL-guld sidste år, og nu er de med til VM i hjembyen Östersund. Foto: ANDERS WIKLUND/TT/Ritzau Scanpix

Og det svenske stjernepar har det ok med, at de ikke bor sammen, selvom VM foregår i deres egen hjemby.

- Vi er jo vant til det. Kys og kærlighed må vente til efter VM, lyder det fra de to.

- Det er bare at indse, at under konkurrencer, der er vi ikke specielt tætte. Men vi ser det ikke som noget problem, forklarer de.

Og landstræneren ser det faktisk også som en fordel.

- Det er godt for et forhold at være væk fra hinanden ind imellem. Det er ikke godt at bruge al tid sammen. Det er i hvert fald min erfaring. At være sammen med nogen hele tiden, det kan blive kedeligt, siger Pichler.

Skiskydning dyrkes både vinter og sommer:

Hanna Öberg blev nummer fire på fredagens distance, hvor slovakiske Kuzmina vandt. Foto: Ritzau/Scanpix/JONATHAN NACKSTRAND

På det svenske skiskydning-landshold er de ikke det eneste par. Også Anna Magnusson og Peppe Femling er kærester privat, men de er dog ikke olympiske mestre, som Öberg og Nelin er det.

Hanna Öberg vandt overraskende den lange distance ved OL og sikrede sølv på stafetten, mens Jesper Nelin var med på holdet, der vandt herrernes stafet.

De igangværende verdensmesterskaber startede torsdag og fortsætter frem til næste søndag. Denne lørdag afvikles mændenes 10 kilometer-distance.

