Legenden ryster Norge: - Har alvorligt misbrugsproblem

Den norske vintersportslegende Petter Northug indrømmede tidligere i dag, at han har fået et alvorligt stofmisbrug, efter at han i 2018 stoppede sin professionelle langrendskarriere

Den norske langrendslegende Petter Northug indrømmer, at han har et alvorligt stof- og alkoholproblem.

- Jeg har et alvorligt stofmisbrugsproblem, der inkluderer alkohol og stoffer. Jeg har ikke taget det alvorligt og skjult det for dem omkring mig, siger han på et pressemøde, der blev afholdt på Clarion Hotel & Congress i Trondheim tidligere i dag.

Pressemødet kommer efter, han for en uge siden blev stoppet af politiet, da han kørte næsten 170 km/t på motorvejen og havde kokain i blodet.

Politiet har efterfølgende også fundet kokain på Northugs adresse.

Northugs stofmisbrug er startet, efter han stoppede karrieren i 2018. Han manglede spænding, og det var her, han blev introduceret for det hvide pulver.

- Jeg har aldrig rørt stoffer eller narkotika som aktiv person og har aldrig haft stoffer i min krop i langrend.

Petter Northug fortæller, at han som professionel aldrig har rørt stoffer. Det er først efter hans professionelle karriere, at han blev introduceret for en ny form for sne. Foto: Alessandro Garofalo/Ritzau Scanpix

Selv kan sagens hovedperson godt se, at livet med fester, alkohol og kokain er blevet for meget, og han savner lidt den hverdag, han havde som aktiv idrætsudøver.

- Jeg har manglet strukturen i den hverdag, jeg havde som en aktiv person, sagde Northug på pressemødet.

Glad for at blive stoppet af politiet

På pressemødet fortalte Petter Northug, at han er glad for, at politiet stoppede ham.

- Jeg kørte godt over 200 km/t i en 80-zone. Jeg var også dum nok til at filme det med min mobil. Jeg kunne skade andre med min kørsel, og det skræmmer mig, den fare, jeg udsatte andre for.

Han vil nu gå i behandling for at komme ud af det problem, der har vokset siden 2019, hvor det gradvist er blevet til flere og flere vilde fester.

Hjælpen kommer fra Olympiatoppen, som er en del af den norske olympiske komité. De har psykologer og medicinsk personale.

Northug er en af de mest succesfulde langrendsløbere nogensinde. Han vandt i sin aktive karriere to olympiske guldmedaljer og 13 VM-gulmedaljer.

