Lindsey er helt færdig: Nu venter vilde ting

Lindsey Vonn vil forsøge sig som skuespiller og filmproducent, hun vil spille tennis og stå på ski med vennen Roger Federer, og så vil hun dykke, have børn og køre Formel 1

34-årige Lindsey Vonn har været den alpine skisports største navn det seneste årti, men med VM-bronzemedaljen i kvindernes styrtløb i weekenden så sluttede en lang og flot karriere.

En skade fik det hele til et slutte et år eller måske to før det ellers var planen, men skiløberen kommer ikke til at kede sig efter karrieren.

Hun har store planer for fremtiden.

- Jeg vil forsøge at overføre intensiteten fra skiløb til mit nye liv. Jeg vil opleve nye ting, arbejde og komme på spændende eventyr, siger Vonn i et større interview med schweiziske Blick.

- Jeg vil dykke i havet og måske køre nogle omgange i en Red Bull-Formel 1-bil.

Artiklen fortsætter under billederne

Selv til det sidste i karrieren var Vonn lidt af en vildbasse. Fotos: Denis Balibouse/Christian Hartmann/Ritzau Scanpix

Skidronningen nævner, at hun også er blevet gode venner med tennislegenden Roger Federer.

- Jeg vil gerne spille tennis med ham. Eller tage på ski med hele hans familie. Begge dele ville være sjovt, siger Vonn.

Men fremtiden byder ikke kun på dykning og Formel 1, samt tennis og ski med Federer. Skuespilleren Dwayne 'The Rock' Johnson vil introducere hende til filmbranchen.

- Det interesserer mig selvfølgelig meget. Dwayne er en god fyr, og jeg er glad for, at han tager mig under sine vinder, siger Vonn, der gerne vil være skuespiller.

- Jeg ved ikke, om jeg vil være god til det. Men jeg vil rigtig gerne forsøge, siger Vonn.

- Jeg kunne også godt forestillle mig at blive filmproducent. Hvem ved, måske lyder det en dag 'Hun var engang en skiløber, men nu er hun en berømt businesskvinde', siger Vonn.

Artiklen fortsætter under billederne

De sidste billeder af Lindsey Vonn fra skikarrieren. Fotos: Denis Balibouse/Feonhard Foeger/Ritzau Scanpix

Tirsdag morgen fløj Lindsey Vonn fra VM i svenske Åre og hjem til USA efter sin sidste konkurrence i karrieren.

- Jeg har grædt så meget på det seneste. Jeg er udmattet, men jeg er ikke længere ked af det. Jeg er glad, og nu vil jeg bare have det sjovt, sagde Vonn på den afsluttende pressekonference, og så kom hun med en melding til sin kæreste.

- Jeg må være sikker på, at han hører mig nu, sagde Vonn og tilføjede, at han var med på en lytter via telefonen og fulgte hendes svar.

- Jeg vil sige, at jeg vil elske at få børn. Jeg er 34 nu, så jeg kan ikke vente for længe, lød det fra Vonn.

Lindsey Vonn nåede at vinde 82 World Cup-løb, hvilket af flest af alle nogensinde hos kvinderne, mens kun Ingemar Stenmark overgår hende hos mændene.

Udover World Cup-sejrene blev det både til OL-guld og dobbelt VM-guld samt adskillige medaljer derudover, mens hun undervejs også fortalte, at hun var virkelig ensom og ikke ville ud af sengen...

Se også: Sagde ja til nøgenfoto, fordi Wozniacki gjorde

Hed flirt: Lindsey Vonn scorer ny sportsstjerne

OL blev et mareridt: Gik fra snowboard til hård porno

Ski-stjernen Sophie i karriereskift: Få mig som tandlæge

Se også: Har smidt tøjet med Wozniacki: Før skammede jeg mig over min krop