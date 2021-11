Mandefald: - En skandale

Over 20 minusgrader i finske Ruka forstyrrer afviklingen af søndagens World Cup-afdeling i langrend.

Kvindernes jagtstart blev udsat på grund af den ekstreme kulde, og på herresiden valgte hele det norske hold at melde afbud til samme disciplin.

Det stillede spørgsmål ved, om den overhovedet skulle afvikles, og starten endte i ren kaos.

Langrendsløberne, som stillede op, endte med at stå og vente i den bidende kulde, de var nødt til at tage ski af og på, og da starten endelig gik, var nogle ikke klar.

Det er vejr for julemanden i Finland. Foto: Heikki Saukkomaa/Lehtikuva/Ritzau Scanpix

Russeren Alexej Chervotkin havde ikke sine stave, da det blev hans tur til at starte som nummer tre.

- Det er en skandale. Jeg har aldrig set noget lignende, sagde Viaplays ekspertkommentator Anna-Karin Strömstedt ifølge Aftonbladet.

Nordmændene trækker sig af frygt for at blive syge i den ekstreme kulde.

- De varmede op og vurderede situationen. Det er bidende koldt, og så vælger de at melde fra på grund af helbreddet. Vi tager ikke nogen chancer med sygdomme, siger langrendschef Espen Bjervig til VG.

Russerne dominerer søndag efter det norske afbud. Foto: Vesa Moilanen/Ritzau Scanpix

Samtidig var det ikke længe, før det er tid til sæsonens altoverskyggende mål, De Olympiske Vinterlege i Beijing.

- Med et langt vigtigere OL, som venter i februar, er det ingen vittighed for udøverne at tage chancer med kulde i Ruka. Ingen husker den første World Cup ugen efter OL, skriver firedobbelte OL-medaljetager Petter Northug på Twitter.