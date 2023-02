Misser historisk VM-guld efter sen fejl

Mikaela Shiffrin kunne øjne sin anden guldmedalje ved dette års alpin-VM og den ottende i karrieren, da hun lørdag deltog i kvindernes slalomkonkurrence.

Amerikaneren, der med en sejr kunne været blevet den mest vindende i moderne tid, førte efter første gennemløb og var på vej mod guldet.

Men en fejl sent i andet gennemløb gjorde, at Shiffrin røg ned som nummer to. Canadiske Laurence St-Germain endte i stedet som den store vinder med en samlet tid, der var 0,57 sekunder hurtigere end Shiffrins.

Tyske Lena Duerr endte med bronze.

Med den missede sejr deler Mikaela Shiffrin stadig rekorden for flest VM-guldmedaljer i moderne tid på tværs af kønnene. To andre kvinder samt to mænd har ligesom Shiffrin vundet syv gange.

I 1930'erne vandt Christl Cranz, der repræsenterede Nazityskland, 12 VM-guldmedaljer.

Shiffrins yndlingsdiscipliner er storslalom og slalom, og det var derfor ventet, at hun ville kæmpe med om sejren lørdag.

Amerikaneren lagde da også ud med at være hurtigst i første gennemløb. Schweiziske Wendy Holdener var dog kun 0,19 sekunder langsommere på andenpladsen.

Hende behøvede Shiffrin dog ikke at bekymre sig om, da amerikaneren som den sidste af de store navne strøg ud af startboksen. Holdener missede nemlig en port på sit andet gennemløb, og så var hun ude.

Efter en forsigtig start mistede Shiffrin lidt tid tidligt i andet gennemløb, men midtvejs havde amerikaneren stadig 0,17 sekunder ned til Laurence St-Germain.

Men en fejl til sidst gjorde altså, at Shiffrin mistede så meget tid, at hun endte som toer.

Shiffrin vandt tidligere ved VM sølv i super-G, inden hun torsdag tog et skridt længere op på podiet med guld i storslalom.

VM har dog også været en smule tumultarisk for skistjernen. Tidligere i denne uge meddelte hun sin træner, Mike Day, at hun ønskede at prøve noget nyt efter indeværende sæson.

Det fik Mike Day til at forlade Shiffrin og VM øjeblikkeligt, og hun har således vundet sine medaljer uden sin sædvanlige træner.