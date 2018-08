Mystisk og ukendt sygdom: OL-stjerne tog ti kg på - på et døgn

Vægten går op, og vægten går ned. I løbet af en dag kan vi både smide og tage et par kilo på, men at tage 10 kilo på i løbet af et døgn er alligevel i den ekstreme ende.

Ikke desto mindre var det præcis, hvad der skete for den norske skiløber Øystein Pettersen, der var en del af den hold-sprint, der vandt OL-guld i 2010.

Pettersen har været ramt af en sygdom, som lægerne ikke har været i stand til at diagnosticere. Og det har været nogle hårde år for nordmanden, fortæller han til Aftenposten.

- Jeg har haft nogle hårde år. Jeg har haft mange problemer med min krop. Jeg troede i et stykke tid, at jeg ikke ville komme op igen.

Især 2016 var et hårdt år for skiløberen. Han endte på hospitalet flere gange, men lægerne kunne ikke fortælle ham, hvad der var galt. En dag var den helt gal, da Pettersens krop havde optaget så meget væske, at han pludselig vejede 10-12 kilo mere end normalt. Samtidig var pulsen helt nede på 18 hjerteslag i minuttet.

- Jeg kunne ikke løbe. Jeg kunne ikke noget. Jeg kunne ikke en eneste gang løfte min datter i seng. Jeg var færdig, siger Pettersen.

- De (lægerne, red.) har ikke fundet et svar på, hvad det er. Det er formentlig kroppen, der siger, at jeg har overskredet grænsen under min træning.

Den erkendelse fik nordmanden til at skrue en smule ned for intensiteten i træningen, men allerede under sin to dage lange indlæggelse delte han et billede på sin Instagram, hvor han fortalte, at han havde som mål at stille til start i Vasaløbet 2017.

Et mål, der også lykkedes for ham. Han kom ind som nummer 31 i løbet. Efterfølgende fik han dog problemer igen, og han var tæt på at give op. Alligevel var han i weekenden klar til at presse sig selv igen til Blink Festivalen i Norge.

- Jeg er god til min sportskarriere, men jeg er nervøs for helbredet. Lige nu lever jeg af kroppen, men i fremtiden vil jeg også gerne leve med min krop, siger han.

