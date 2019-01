Nej nej nej! Her går det helt galt for skihopper

Når verdens bedste skihoppere fredag konkurrerer i østrigske Innsbruck i den tredje af fire afdelinger i den berømte firebakketurnering, er det uden 24-årige Sabirzhan Muminov fra Kasakhstan.

Han ligger sandsynligvis stadig et eller andet sted i byen og slikker sårene efter det styrt, han tog torsdag under den indledende træning.

Når det fra tid til anden går galt for udøverne, er det som regel i forbindelse med landingen. Sådan...umiddelbart i de sekunder, hvor de rammer jorden.

Sådan forløb det ikke for uheldige Muminov. Eller skal vi driste os til at sige klodsede Muminov...?

Han landede sådan set perfekt i træningshoppet, men farten var for høj, og han kunne ikke nå at bremse i tide. Ofte ser man såvel skihoppere som skiløbere glide hurtigt ned mod banden i målområdet for at dreje i god tid. Muminov nåede det ikke.

Og så gik det, som man kunne frygte.

Med et drøn tordnede han ind i banden og fortsatte ud over. Flere kom ilende til for at se til ham, og meldinger går på, at han skar en del grimasser i smerte men ellers slap fra episoden uden brækkede lemmer.

| De Kazak Sabirzhan Muminov schat zijn snelheid verkeerd in en klapt over de boarding.



De kwalificatie in Innsbruck, de 3e wedstrijd van de @vier_schanzen, is nu live op Eurosport 1 en de Eurosport Player. pic.twitter.com/htryeMVarO — Eurosport Nederland (@Eurosport_NL) January 3, 2019

Han tillod sig at stå over andet træningspas, inden han forsøgte sig i selve kvalifikationen. Det kom der ikke meget ud af. Han landede planmæssigt - men nåede kun ud på 92,5 meter, hvilket rakte til en beskeden 62. plads. Derfor kom han ikke i finalen.

Den norske træner, Alexander Stöckl, fortæller til Dagbladet, at han ikke selv så styrtet, men at han tvivler på, at det havde noget med banens beskaffenhed at gøre.

- Bakken er i perfekt stand, kom det tørt fra Stöckl.

Muminov er ikke just en af de største stjerner i international skihop. Han har flere gange været med i World Cup'en siden 2014, men endnu har han ikke scoret et eneste point i denne sæson.

I de første to afdelinger af firebakketurneringen i henholdsvis Oberstdorf og Garmisch-Partenkirchen har han ikke formået at kvalificere sig til selve finalen.

Se også: Blev kun 17 år: Stort norsk håb er død

Se også: Uhyggeligt drama! Styrtet rytter fik hjertestop

Se også: Tidligere skihopper vinder cykelløb

Se også: OL-deltager chokerer med billede: Usmageligt og skandaløst!