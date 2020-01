- Nej, nej, nej! Verdensstjerne i gigantisk bommert

I Norge har de haft røde ører. Det skyldes de to helte, som egentlig skulle være med til at fastholde nationens ære i den for dem så livsvigtige discplin, langrend.

Her fik det norske håb Hans Christer Holund bragt sig selv i en situation, han ikke vil være for stolt af. Han formåede nemlig at fare vild på ruten og fortsatte ad en gal vej i over en kilometer.

Da han opdagede sin fadæse, var det allerede for sent.

- Jeg var lidt i min egen bobbel. Jeg var meget fokuseret, og så glemte jeg at bytte løbebane på løjpen efter den første korte runde, fortæller hovedpersonen selv til norske medier.

Hans Christer Holund fejrer en af flere tidligere sejre. Denne gang ved et World Cup-stævne i Seefeld, Østrig tilbage i marts sidste år. Foto: Ritzau Scanpix

Normanden var ellers helt i front i løbet efter de første 15 kilometer, men det tog altså kun et øjebliks forglemmelse at smide det hele over styr.

- Løjperne går parallelt, og jeg opdagede det ikke før en kilometer efter. Der var der ikke nogen pointe i at gå tilbage, forklarer Holund.

- Jeg sagde 'Nej, nej, nej!' højt til mig selv. Det er rigtig surt, og jeg har ingen at skyde skylden på. Sådan noget må bare ikke ske.

Men den norske nedtur stoppede ikke der. Den anden nordmand, Emil Iversen, klarede det nemlig ikke meget bedre selv og blev diskvalificeret. Også han kunne ikke helt finde ud af at holde sig til ruten og fik et gult kort for at bevæge sig uden for løjpen.

Sammen med et tidligere gult kort for tyvstart blev det til et rødt kort for den 28-årige norske skiløber, der kæmpede sig i mål til ingen verdens nytte.

I stedet blev løbet vundet af russiske Aleksandr Bolsjunov, der nød godt af Holunds fravær. En suveræn sejr vandt han med 24 sekunder ned til finske Iivo Niskanen, som blev efterfulgt af den norske trøstepræmie, en tredjeplads til Sjur Røthe. I langrend er der altid lige en nordmand mere.

