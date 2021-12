Nordmand spolerer schweizisk hattrick i storslalom

Den norske skiløber Henrik Kristoffersen vandt søndagens World Cup i storslalom i italienske Alta Badia.

Den 27-årige nordmand sikrede sig sejren efter et noget nær perfekt andet gennemløb, hvor han henviste den ellers så suveræne schweizer Marco Odermatt til andenpladsen.

Odermatt var mødt frem i Italien med mulighed for et hattrick ovenpå sejre i Sölden og Val d'Isere i sæsonens to første World Cup-afdelinger.

- Jeg er virkelig glad. Jeg har kæmpet i storslalom det seneste år, men jeg vidste, at det ville blive bedre i den her sæson, siger Henrik Kristoffersen til Eurosport.

- Jeg har forbedret mig så meget siden Sölden. Val d'Isere var et skridt i den rigtige retning, og for to dage siden lavede jeg lidt ændringer på mine ski, fortsætter han.

Nordmanden sluttede 0.31 sekunder foran Odermatt, mens Manuel Feller fra Østrig endte på tredjepladsen i Alta Badia.

Franskmanden Mathieu Faivre førte efter første gennemløb, men faldt til en samlet 16.-plads efter en skidt afslutning.