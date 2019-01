Norge erkender: Super-talent har fået doping

I Norge ser de hende som 'den nye Marit Bjørgen' og taler om det største langrends-talent, de har set i 10 år.

Men nu har det 17-årige norske stortalent Helene Marie Fossesholm fået klistret et ubehageligt mærkat på sig fra starten af karrieren.

I forbindelse med udtagelsen til junior-VM, hvor hun deltager fra 20.-27. januar i finske Lahti, så har det norske skiforbund nemlig valgt at afsløre hendes baggrund, der indeholder brug af et stof, der er på Wadas dopingliste over forbudte stoffer.

- I perioden fra december 2014 til september 2017 fik Helene Marie Fossesholm behandling med væksthormon, lyder det i pressemeddelelsen.

- Helene er blevet undersøgt at børnelæger på hospitaler fra hun var otte-ni år gammel, fordi hun har været meget lav. Da hun var 13 og et halvt år gammel, var hun 137,5 centimeter høj og havde en unormal vækstudvikling. Hun blev derfor behandlet med væksthormon. Helene er nu 151 centimeter høj, skriver forbundet.

- Helenes behandling indeholder et præparat, der står på Wadas liste over forbudte stoffer. Der er meget strenge krav til at få tilladelse til at bruge sådan en medicinering i Norge, lyder det.

- Eftersom det ansås, at der var brug for det, så blev der ansøgt om dispensation hos Antidoping Norge. Ansøgningen blev godkendt, og hun opfyldte alle Wadas kriterier, lyder det.

Selvom hun på førstepladsen står et trin højere, så er hun ikke højere end nummer to



FIS Juniors (Konnerud, NOR) - Ladies’ 15 km C

1. Helene Marie FOSSESHOLM (NOR)

2. Vera Johanne NORLI (NOR)

3. Nora SANNESS (NOR)https://t.co/hh3DfOoOX5 pic.twitter.com/de8WLMJVma — XC-skiing info (@MasashiKohmura) 14. januar 2019

Norge har stolte langrends-traditioner. Her er det Bjørgen, Johaug og Steira ved OL 2014. Foto: PA/David Davies

Også 19-årige Kristine Stavås Skistad har ifølge det norske skiforbund fået medicinsk behandling. Her er der tale om midler for at fremskynde puberteten og have en kontrolleret vækst, men der er ikke tale om stoffer fra doping-listen.

Skistad har allerede været fremme i sprint-finalen i World Cup-sammenhæng. Det skete i Lillehammer i slutningen af 2018.

Både Fossesholm og Skistad har godkendt, at det norske forbund er gået frem med detaljerne og har ikke yderligere kommentarer.

I Norge er der i disse år et helt særligt fokus på at undgå uheldige doping-sager. I september 2016 blev den store stjerne Therese Johaug således testet positiv for brug af stoffet clostebol. Hun har selv forklaret, at stoffet stammer fra en creme, hun brugte mod solbrændte læber, men slap ikke for straf. Hun missede to World Cup-sæsoner og vinter-OL 2018.

