Norge i chok: OL-stjerne pludseligt død

En af Norges helt store alpine skiløbere er gået bort.

Finn Christian Jagge døde onsdag pludseligt i en alder af blot 54 år. Det bekræfter familien på Facebook:

'Vores største kærlighed, vores største helt og klippe. Verdens bedste far og verdens bedste mesterHubby døde i dag efter akut sygdom. Det er ubeskrivelig smertefuldt, og vi er helt knust,' skriver hustruen Trine-Lise Jagge.

Finn Christian Jagge med kælenavnet 'Finken' vandt OL-guld i slalom ved vinter-OL i Albertville i 1992, hvor han slog tidens største slalomløber Alberto Tomba. Og han var en del af et fantastisk norsk kuld på den alpine scene i slutningen af 1980'erne og 1990'erne.

Det var han sammen med Ole Kristian Furuseth, Kjetil André Aamodt og Lasse Kjus - en stærk trio, der lagde grundstenen til et meget stærkt norsk alpinhold, der i de senere år har omfattet profiler som Aksel Lund Svindal, Kjetil Jansrud, Henrik Kristoffersen og senest vinderen af den samlede World Cup, Aleksander Aamodt Kilde.

Rivalen og vennen Ole Kristian Furuseth er i chok over Jagges død.

- Det er ufatteligt og et chok, at 'Finken' er borte. Han betød rigtigt meget for mig, da vi var på landsholdet sammen, og han har efter det altid været en god ven, siger Ole Kristian Furuseth til VG.

Finn Christian Jagge var fra en tid, hvor hjelm ikke var en del af slalom-sporten. Foto: Don Emmert/AFP/Ritzau Scanpix

Finn Christian Jagge var specialist i slalom, og det er da også i den disciplin, at han har taget alle sine syv sejre i World Cup'en. Han indstillede karrieren i, da han ved World Cup-løbet i Bormio stillede op i smoking.

Efter sin aktive karriere har han blandt andet været landstræner for kvindelandsholdet.

For fem år siden fik Finn Christian Jagge fornyet popularitet i Norge, da han deltog i landets pendant til 'Vild med dans', der hedder 'Skal vi danse'.

Jagge efterlader sig hustruen Trine-Lise samt børnene Otilie og Finku.

