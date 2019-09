Norsk OL-helt død: Han blev kun 49 år

Med fem gange VM-guld og tre gange OL-guld og i alt 22 medaljer ved VM og OL så var norske Halvard Hanevold en af de største inden for skiskydning i 90'erne og 00'erne.

Nu er nordmanden død i en alder af blot 49 år.

- Halvard Hanevold endte som en Norges største idrætsmænd gennem tiderne. Uden at man egentlig mærkede, at det skete. Til det var han for velopdragen, for hyggelig, for blid, lyder det i en nekrolog på NRK fra sportsjournalisten Jan Petter Saltvedt under overskriften 'Han var den, der startede det norske eventyr i skiskydning'.

Avisen VG skriver, at skistjernen er fundet død i sin bolig i byen Asker tirsdag morgen.

- Det er med stor sorg, at vi har modtaget budskabet om Halvards bortgang. Han vil blive dybt savnet, siger præsidenten i Norges skisydningsforbund Arne Horten til forbundets hjemmeside.

Hanevold med bronze efter Berger og Bjørndalen ved VM 2009. Foto: LEE JAE-WON/Ritzau Scanpix

Hanevold og Bjørndalen med bronze og sølv ved OL i Torino i 2006. Foto: LASZLO BALOGH/Ritzau Scanpix

OL-guld i 2010 med Bjørndalen, Svendsen og Bø. Foto: KAI PFAFFENBACH/Ritzau Scanpix

Hanevold i midten henviser legenden Ole Einar BJørndalen til andenpladsen og Lars Berger til tredjepladsen i rent norske podie ved World Cup-løb i Ruhpolding. Foto: Uwe Lein/Ritzau Scanpix

Der er kondolencer fra andre norske sportslegender

Halvard Hanevold var en herlig representant for norsk idrett. Et forbilde på kryss av idretter.

Hvil i fred — Jan Aage Fjortoft (@JanAageFjortoft) 3. september 2019

R.I.P Halvar Hanevold.

Du har vært et forbilde for så mange.

Du har vist at HARDT ARBEID OVER TID

gjør ting mulig. https://t.co/c1OPhXdJ3G — Olaf Tufte (@OlafTufte08) 3. september 2019

Hanevold stoppede karrieren i 2010 og har på det seneste været skiskydningsekspert på NRK sammen med tidligere landstræner Ola Lunde, og der er pæne ord om Hanevold.

- Som udøver var han helt unik. Han var ikke det største skiskydningstalent, men han var det største træningstalent.

- Han var en, der gjorde alt, hvad der var muligt for at vinde det OL-guld, siger Lunde til VG.

Hanevold efterlader sig kone og to børn og kan se tilbage på OL-guldet i 1998 i Nagano som karrierens allerstørste triumf. Det blev også til en enkelt VM-guld individuelt og ni World Cup-sejre samt diverse VM- og OL-medaljer individuelt, mens de øvrige guldmedaljer ligger på Norges succesrige stafethold.

