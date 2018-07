Nye detaljer om OL-guldvinders tragiske død: - Alt er håbløst

Søndag vågnede Norge op til en stor tragedie, der har sat sit tydelige aftryk, efter nyheden kom frem søndag. Her blev den tidligere OL- og VM-guldvinder Vibeke Skofterud fundet død i havnen i norske Arendal søndag formiddag.

Tæt ved hende fandt politiet en vandscooter, som den 38-årige nordmand efter alt at dømme forulykkede på.

Siden dødsfaldet er det væltet ind med kondolencer fra store norske stjerner, der alle er rystede over Skofteruds alt for tidlige død.

OL-guldvinder dræbt i vandscooter-ulykke

En talsmand for Skofteruds familie oplyser, at det var den tidligere OL-guldvinders kæreste, der meldte hende savnet, da hun ikke returnerede til parrets hytte klokken et som aftalt.

Parret var på ferie i Arendal.

- Hun kom ikke tilbage til kæresten som aftalt. Og det endte med, at Marit (Skofteruds kæreste, red.) meldte hende savnet, siger talsmand Pål Tømmerhoel til VG.

- Hele familien har det hårdt. Det er det værste, der kunne ske for alle, som er involveret. Det er et liv, der er blevet revet bort og et tab, der ikke er mulig at kapere. Alle har det meget hårdt.

- Familien sætter stor pris på al sympati og støtte, som er strømmet ind til ære for Vibeke. Det er tydeligt, hun har rørt mange. At sådanne beskeder kommer på et tidspunkt, hvor alt er håbløst, og det virker som om, at verden ikke skal stå op igen i morgen, er vældig rørende, lyder det fra Tømmerhoel.

Skofteruds kæreste Marit Stenshorne har delt en rørende besked til sin nu afdøde kæreste på Instagram.

Uklare omstændigheder

Der er stadig ting, der står uklart omkring den skæbnesvangre aften. Politiet er stadig i gang med efterforskningen, og det er uvist, hvad der præcist er foregået, inden Skofterud blev fundet søndag formiddag.

Billeder fra hendes konti på sociale medier viser, at hun sammen med kæresten kort før klokken 20:00 sejler på vandscooter.



Parret var på vej til området Pollen i Arendal, hvor festivalen Canal Street foregik. Og her kunne man se, at parret sad i solen og lyttede til koncerter.

Derfra gik der få timer, inden Skofterud blev meldt savnet. Operationsleder Lars Hyberg siger, at man endnu ikke ved, om Skofterud tog turen hjem til Arendal på vandscooter.

- Det kommer efterforskningen til at vise, når alle involverede parter er blevet interviewet. Men det er ikke noget, der tyder på, at der har været andre involveret i ulykken, siger han til VG.

Ifølge norske medier var der meldinger om dårligt vejr omkring det tidspunkt, hun forsvandt på.

Skofterud vandt OL-guld i 2010, mens hun blev verdensmester i 2005 og 2011. Da hun gik på pension i 2015, begyndte hun at arbejde i tv-branchen som ekspert.

