Nytårsskihop: Derfor er det megainteressant

Det er så små detaljer, der skiller vinderne fra taberne i skihop, at det er umuligt at spå om, hvem der vinder skihopkonkurrencen 1. januar (som du blandt andet kan følge direkte her på sitet fra kl. 14...)

Det mener Christian Borch, der har kommenteret den traditionsrige skihopkonkurrence fra Garmisch-Partenkirchen 'et par og tyve gange', og i år skal kommentere for Viaplay.

- Det er over 1000 små detaljer, der skal spille sammen, og man ved bare historisk, at der er nogen, der kan finde det magiske touch. Måske dukker nummer 30 i verden op og hopper rigtig godt, siger han.

Dem, der ligger i top-10 i World Cup'en, er de oplagte favoritter, men det er langt fra ensbetydende med, at en af de ti faktisk vinder, forklarer Christian Borch.

- De første otte konkurrencer er blevet vundet af syv forskellige, så hopperne i top-10 på World Cup'en er favoritter, men så ved jeg også bare, at de sidste tyve år er der fire, som ikke engang havde været på podiet i World Cuppen, som er endt med at vinde hopugen, siger han.

Derfor er det megainteressant

Konkurrencen 1. januar er den anden af fire konkurrencer på fire forskellige bakker, der tilsammen udgør firebakketurneringen - også kaldet hopugen.

Christian Borch så gerne, at flere danskere begyndte at følge mere med i skihop i stedet for kun at se det en gang om året.

- Skihop er megainteressant, fordi det er sportsgrenen, som handler om at få så mange bitte-bittesmå detaljer til at fungere i løbet af en tiendedel af et sekund.

- Det er lidt ligesom, hvis du forestiller dig, at du skulle foretage et golfslag stående på toppen af en bil, der kører med 90 kilometer i timen, og så ramme ned i en skraldespand, siger han.

Kan være magiske at se på

Han kan godt se, at skihop for det utrænede øje kan virke ensformigt, men djævelen ligger som bekendt i detaljen.

- Der er rigtig mange, der lykkes med at ramme sådan nogenlunde i nærheden, så hvis man bare ser skihop indimellem og ikke bliver guidet ind i detaljerne, så er det meget ensformigt. Så er det meget én, der kører ned, flyver ud og lander.

- Men de hoppere, der er rigtig gode - og gode over længere tid, kan være næsten magiske at se på, siger Christian Borch.

Skihopkonkurrencen begynder klokken 14 og kan følges på ekstrabladet.dk - og hos See (tidligere Xee), Viaplay eller tyske ZDF.