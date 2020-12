Østriger sejrer foran landsmand ved styrtløb i Italien

Den østrigske skiløber Matthias Mayer sikrede sig onsdag en World Cup-sejr, da der blev kørt styrtløb i italienske Bormio.

Mayer, der vandt OL-guld i styrtløb i Sotji i 2014, susede afsted med op til 135 kilometer i timen på vej mod World Cup-sejren.

Den blev sikret i tiden 1 minut og 57,32 sekunder, hvilket var blot 0,04 sekunder hurtigere end landsmanden Vincent Kriechmayr på andenpladsen.

Schweiziske Urs Kryenbühl fuldendte den helt tætte top-3 blot og var kun 0,06 sekunder langsommere end onsdagens vinder. Generelt var tiderne tætte, og hele 12 skiløbere var inden for et sekund af Mayers vindertid.

World Cup-sejren var Mayers tiende af slagsen.

Den italienske hjemmebanekandidat Dominik Paris, der tidligere har vundet fem gange i Bormio, blev nummer fire.

Der blev også kørt på Stelvio-pisten i Bormio tirsdag. Her vandt den 28-årige amerikaner Ryan Cochran-Siegle i Super G.

Cochran-Siegle endte som nummer syv i onsdagens styrtløb.

Det skete efter et løb, hvor han både i begyndelsen og slutningen var tæt på at miste kontrollen over sine ski. Det lykkedes ham at holde balancen, men justeringerne betød, at han måtte vinke farvel til de helt sjove placeringer.