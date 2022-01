Østrigsk skiløber skaber kæmpe overraskelse i slalom

De færreste havde regnet med, at Johannes Strolz ville blande sig, da verdens bedste skiløbere søndag dystede i slalom ved World Cup-løbet i schweiziske Adelboden.

Men den 29-årige østriger diskede op med en overraskelse af de større.

Efter en syvendeplads i første gennemløb kørte han som lyn og torden ned over pisten i andet gennemløb og vandt hele baduljen.

Med et forspring på 17 hundrededele henviste han sin landsmand Manuel Feller til andenpladsen. Feller måtte også nøjes med andenpladsen i lørdagens storslalomkonkurrence.

Johannes Strolz har aldrig tidligere været bedre placeret end en tiendeplads i et World Cup-løb, men nu kan han altså prale af at have stået øverst på podiet.

Østrigeren drog fordel af, at nogle af de største slalomspecialister kiksede i første gennemløb. Norske Sebastian Foss Solevåg, franske Clément Noël og svenske Kristoffer Jakobsen kørte således alle af pisten, før de nåede mål.

Schweiziske Marco Odermatt, som lørdag vandt i storslalom, fører fortsat den samlede World Cup.

I slovenske Kranjska Gora stod den også på slalom i kvindernes World Cup. Her vandt slovakiske Petra Vlhová sin femte sæsonsejr i slalomdisciplinen.

Det gjorde hun foran schweiziske Wendy Holdener og svenske Anna Swenn-Larsson. Amerikanske Mikaela Shiffrin fører den samlede World Cup.