OL-guldvinder dræbt i vandscooter-ulykke

En af norsk skisports helt store navne er død.

Søndag formiddag blev en livløs kvinde fundet i havnen i norske Arndal, og nu bekræfter norsk politi, at det drejer sig om den tidligere olympiske mester Vibeke Skofterud.

Hun blev meldt savnet klokken 01.00 natten til søndag

- Det var en vandscooter ved havnen, og alt tyder på, at det var en vandscooterulykke. Hun er identificeret, og det er den 38-årige Vibeke Skofterud, der er omkommet. Familien er orienteret, lyder det fra operationsleder Sveinung Alsaker over for flere norske medier.

Skofterud stoppede karrieren i 2015 og har siden arbejdet som tv-ekspert. Foto: ALLOVERPRESS

Vibeke Skofterud havde en fremragende karriere som langrendsløber, hvor hun blandt andet vandt OL-guld i stafet i 2010. Desuden vandt hun VM-guld to gange og kunne kalde sig norsk mester tilbage i 2002.

Skofterud nåede at vinde VM-guld to gange. Her i 2011. Foto: ALLOVERPRESS

Hun blev fundet klokken 11.30 søndag og blev erklæret død på stedet. Lige nu pågår politiets tekniske undersøgelser, mens norsk politi beder offentligheden om hjælp i form af vidner.

Skofterud stoppede karrieren i 2015 og prøvede efterfølgende at skabe en karriere som tv-ekspert.

'En kvinde der aldrig bliver glemt'

Dødsfaldet har allerede fået kondolencerne til at vælte ind. En af dem, der reagerer, er den tidligere norske fodboldspiller Jan Aage Fjortoft.

- Min gode ven, Vibeke Skofterud, verdens dejligste kvinde, verdens sejeste kvinde, verdens varmeste kvinde har forladt os. En kvinde, der aldrig bliver glemt. Og som vil blive dybt savnet, skriver han.

Min gode venn, Vibeke Skofterud, verdens herligste jente, verdens tøffeste jente, verdens varmeste jente, har forlatt oss.



En jente som aldri vil bli glemt. Og som vil bli dypt savnet.



Hvil i fred — Jan Aage Fjortoft (@JanAageFjortoft) July 29, 2018

Også den norske kulturminister Trine Skei Grande har reageret på Skofteruds dødsfald.

Trist nyhet om en stor idrettsutøver: Vibeke Skofterud bidro til både OL- og VM-gull på stafett, og hadde en lang karriere i toppen av norsk skisport. Meningsløst når et menneske blir borte så ungt.

Mine tanker går til familien. — Trine Skei Grande (@Trinesg) July 29, 2018

- Meningsløst, når et menneske går bort så ungt. Mine tanker går til familien, skriver hun på Twitter.

