OL-guldvinder får bizar skrækskade: Se det vilde billede her

Det gik helt galt for den svenske skiskytte Peppe Femling, der under en opvarmning fik sin skistav gennem benet (Advarsel: Stærkt billede følger i artiklen)

En skistav kan være et potent våben.

Det måtte den svenske OL-guldvinder Peppe Femling sande, da han var i gang med at varme op til Lysebotn Opp-løbet i Norge.

Efter en række uheldige omstændigheder endte skiskytten med en voldsom skade. Pludselig sad hans ene skistav fast i benet. Og ret dybt endda.

Staven kom dybt ind i Femlings ben. Foto: Det svenske skiforbund

Den svenske landstræner Johan Hagstrøm overværede ulykken, der kunne have endt langt værre.

- Peppe forsøgte at undvige en modkørende bil. Det blev så tæt, at han måtte hoppe ud i grøften. Og på det tidspunkt satte han sin egen stav gennem benet, siger han ifølge Expressen.

Heldigvis for Femling var en ambulance hurtigt på plads, og han blev efterfølgende fragtet til sygehuset i Stavanger med helikopter. Skaden skete torsdag eftermiddag, men først fredag lykkedes det at få staven ud af benet.

'Som en indianer med bue og pil'

Wolfgang Pichler, chef i det svenske skiskytteforbund, bekræfter, at Femling er i bedring.

- Han er blevet opereret, og staven er ude. Det virker til at have gået fint, siger Pichler til Aftonbladet. Han så chokeret til, da ulykken skete,

- Jeg kunne ikke tro mine egne øjne. Det var som om, der var nogen, der havde angrebet ham. Som en indianer, der havde skudt ham med en pil. Men det kunne have været meget værre, han kunne have blevet ramt af bilen også., siger han.

Pichler fortæller, at landsholdet ikke havde fået den bedste optakt, da bagagen var forsvundet, da de ankom til Norge, men da to af holdets kvindelige skiskytter havde præsteret to gode løb, troede man, at heldet var vendt. Og så skete ulykken med Femling.

'En meget mærkelig dag', lyder det fra chefen.

Lige nu afventer Femling dom over, hvor alvorlig skaden er, efter staven er blevet fjernet.

- Det ser helt forfærdeligt ud på billedet, men det lader til, at han har været heldig. Han venter på svar, om der er skader på musklerne eller nerverne. Jeg håber det ikke, så han kan komme tilbage til træning, siger Pichler.

26-årige Femling opnåede karrierens største triumf tidligere i år, hvor han vandt OL-guld i stafet ved vinter-OL i Pyeongchang.

