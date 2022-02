OL-kaos raser: - Det er galskab

Galskab.

Sådan omtaler langrendsstjernen Eva Urevc de forhold, hun er blevet budt, efter sin ankomst til Kina forud for Vinter-OL.

For Urevc har været testet positiv for Covid-19 - dog fuldstændig uden symptomer - hjemme i Slovenien, og derfor bliver der ikke taget nogle chancer med hende af de kinesiske værter.

Hun var i isolation fra 18. januar i hjemlandet, og nu er hun endelig ankommet til Beijing efter fire (!) negative tests.

Så langt så godt.

Men tro nu ikke, at Urevc, der som stortalent vakte opsigt med denne krop, dermed bare kan spænde skiene på og komme afsted.

De kinesiske værter kræver yderligere tre negative tests.

- Jeg har haft corona i løbet af de sidste to uger op til OL. Derfor, dikterer reglerne, skal vi fremvise yderligere tre her i Kina, før vi kan komme ud af hotellet, siger hun til norske Dagbladet.

Avisen tilføjer, at det såkaldte CT-krav tilmed er højere i Kina end i Europa. Her handler det kort fortalt om at have så høje CT-værdier som muligt.

Eva Urevc og Anamarija Lampic jubler, da bronzen i holdkonkurrencen er hjemme ved VM sidste år. Foto: Matthias Schrader/AP/Ritzau Scanpix

De forhøjede krav betyder også, at en negativ test i Europa sagtens kan være positiv på kinesisk grund, hvilket allerede er sket flere gange.

Læs også: Stortalentet får folk til at måbe: Wouw en krop!

I Eva Urevc' tilfælde er det foreløbig gået fint. Hun testede negativt i lufthavnen og igen på hotellet, hvor hun blev fragtet hen og placeret i isolation.

- I lufthavnen var det en aggresiv test - langt oppe i næsen. I OL-landsbyen er det mere behageligt, siger hun og bliver spurgt til, at hun skal fremvise i alt syv tests for at få lov at komme ud blandt andre mennesker.

- Det er galskab, siger hun.

Den tyske tv-journalist Clauf Lufen oplevede et andet forløb, da han efter flere negative tests i hjemlandet blev testet positiv i Beijing ved ankomst.

Han røg ind på et hotel, hvor der, som han oplevede det, kom nye gæster til hver time.

- Det er en meget kritisk situation lige nu. Disse lege burde slet ikke finde sted under de her forhold. OL burde være udsat et år, siger han til tv-programmet Sportschau, som han arbejder for.