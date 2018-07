OL-legendens datter druknede: 'Ingen andre skal føle denne smerte'

9. juni i år mistede den tidligere amerikanske skiløber Bode Miller og hans kone, Morgan Beck Miller, deres kun 19 måneder gamle datter, Emeline, i en drukneulykke.

Bode Miller var ude på sin Instagram-profil og bekræfte den tragiske nyhed. Nu sætter Morgan Miller, også på Instagram, flere ord på familiens sorg.

- Det er 37 dage siden, jeg har holdt min lille pige. Jeg beder til gud om, at ingen andre forældre skal føle den her smerte, skriver hun i sit opslag sammen med et billede af datteren.

Morgan Miller bruger også sit opslag og sorg til at sprede budskabet om, hvordan drukning er den største årsag til dødsfald for børn mellem et og fire år.

- Vi snakker om vaccinationer, bilsæder, organisk mad, skærmtid og så videre... men ikke om den største fare for vores børns liv... en stille dræber. Det tager sekunde. Del og hjælp os med at sprede budskabet. Det er det første skridt mod at forebygge den her slags tragedier.

Familiens jordemoder, Lindsey Meehleis, var efter ulykken hurtig til at lave en indsamling, der skal bruges til at lave en fond til ære for Emeline Grier Miller. Nogle af midlerne skal også doneres til formål, der arbejder med sikkerhed i og omkring vand, har Bode Miller skrevet i et tidligere opslag.

Der er på nuværende tidspunkt indsamlet 31.331 dollars.

Bode Miller indstillede karrieren i 2017, men inden da nåede han en imponerende medaljehøst. Blandt andet seks OL-medaljer i fire forskellige discipliner.

Han er også en af kun fem løbere, der har vundet World Cup-afdelinger i alle fem discipliner.

