OL-legendens lille datter døde: Nu deler konen hjerteskærende billede

9. juni mistede den tidligere skiløber 40-årige Bode Miller og hustruen Morgan Beck Miller deres 19 måneder gamle datter, Emeline, i en drukneulykke.

Morgan Beck Miller og datteren besøgte naboen, da Emeline pludselig var væk. Hun blev på tragisk vis fundet i poolen, hvor de efterfølgende forsøgte at genoplive hende.

Hun blev hastet til hospitalet, men det var ikke muligt at redde hende.

Bode Miller bekræftede senere den tragiske nyhed på Instragram.

'Vi er sønderknuste. Vores lille pige, Emmy, døde i går (søndag 8. juni, red.). Aldrig i en million år havde vi troet, vi skulle opleve en sådan sorg', skrev han blandt andet.

En måned efter dødsfaldet åbnede Morgan Beck Miller op om tabet af datteren. Hun brugte også muligheden til at gøre folk opmærksomme på, at drukning er en af de hyppigste dødsårsager blandt små børn.

'Det er 37 dage, siden jeg har holdt min lille pige. Jeg beder til gud om, at ingen andre forældre skal føle den her smerte', skrev hun og fortsatte:

'Vi snakker om vaccinationer, bilsæder, organisk mad, skærmtid og så videre... Men ikke om den største fare for vores børns liv... en stille dræber. Det tager sekunder. Del og hjælp os med at sprede budskabet. Det er det første skridt mod at forebygge den her slags tragedier'.

Morgan Beck Miller har nu delt et hjerteskærende billede, hvor hun sidder med datteren på hospitalet efter ulykken.

'Jeg ville ønske, at jeg kunne få en dag, hvor jeg kunne holde dig, men indtil den dag kommer, så fortsæt med at hjælpe mig og give mig styrke til at sprede budskabet, min skat. Da jeg holdt dig i det øjeblik, fortalte jeg dig, at du stadig kunne ændre verden, du kunne stadig flytte bjerge.

Parret blev gift i i 2012. I 2015 fødte Morgan Beck Miller parrets første barn, sønnen Nash, og hun er i øjeblikket gravid med deres tredje fælles barn. Bode Miller har også to børn fra tidligere forhold.