OL-stjerne ofret: - Vi manglede blod

Se også: Så er den første OL-atlet røget i dopingfælden

Grigory Rodchenkov er tidligere kommet med kæmpe doping-afsløring i Netflix-dokumentaren 'Ikaros', og nu er den tidligere chef for dopinglaboratoriet i Moskva aktuel med bogen 'The Rodchenkov Affair', hvor chokerende detaljer kommer frem.

Han fortæller blandt andet, hvordan den tyske skistjerne Evi Sachenbacher-Stehle blev ofret ved OL 2014 i Sochi, fordi ingen andre faldt i dopingfælden.

- Det var en stor skuffelse i den første uge, at ingen atleter fra noget land blev taget for doping. Vi havde et perfekt laboratorium til dopingkontrol, men havde ingen skalpe at vise frem, fortæller Rodchenkov i bogen, som Daily Mail gengiver.

- Det første offer blev tyske Evi Sachenbacher-Stehle, der havde små mængder methylhexanamin i sin urin efter løbet. Det var en sag lige på grænsen.

- Hvis jeg allerede havde fanget fem lovovertrædere, så havde jeg ikke slået ned på hende, men vi manglede blod.

- Hun fik karantæne, men straffen stemte ikke rigtigt overens med hendes forbrydelse, forklarer Rodchenkov.

Evi Sachenbacher-Stahle havde to OL-guldmedaljer og tre OL-sølvmedaljer fra tidligere Olympiske Lege og stillede i Sochi op i skiskydning, hvor hun på grund af doping blev trukket ud inden stafetten.

Hun fik to års karantæne, der dog siden blev sænket til seks måneder.

Se også: Debatten raser: Se sportskvindens monsterarm

Artiklen fortsætter under billederne

I 2006 var Sachenbacher blandt otte langrendsløbere, der blev taget ud i fem dage af sundhedsmæssige årsager. Foto: DOMINIC EBENBICHLER/Ritzau Scanpix

Evi Sachenbacher-Stehle ved OL i Sochi 2014, hvor hun blev knaldet. Foto: AP Photo/Lee Jin-man/Ritzau Scanpix

Se også: Stjernens form chokerer: Tilbudt ny sportsgren efter en time

Den tyske kvinde er i dag 39 år og mor til to piger. Norske Dagbladet har haft fat i hende for en kommentar.

- Jeg ved ikke, om jeg skal grine eller græde. Mine følelser er meget blandede.

- Først græd jeg, fordi det onde kom frem igen. Jeg havde lært at leve med det, men det kommer altid til at være der.

- Men jeg er glad og lettet over, at det her kommer frem nu, siger Sachenbacher.

Allerede ved OL i 2006 i Torino fik hun også en form for karantæne - dengang dog blot fem dage af sundhedsmæssige årsager, fordi hendes hæmoglobintal var for højt.

Se også: Vært på tv-show viser skræmmende muskler

Se også: Følger chefens råd: Tre kvinder er gravide

Se også: Norge erkender: Super-talent har fået doping