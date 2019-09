OL-stjernens mystiske død: Nu ændrer politiet mening

Ny udvikling: Politiet ændrer nu mening omkring dødsårsagen for den spanske skiløber Blanca Fernandez Ochoa, der onsdag blev fundet død efter at have været forsvundet i 11 dage

Den spanske skiløber Blanca Fernandez Ochoa blev i onsdags fundet omkommet efter at være forsvundet i 11 dage.

Politiets første teori var, at Ochoa var omkommet som følge af et fald. Men det viser sig nu ikke at holde stik. Det skriver den spanske radiokanal La Sexta.

For liget af den 56-årige bronzevinder i slalom ved OL i 1992 bærer efter de første undersøgelser ikke tegn på faldskader eller større traume.

Retsmedicinerne er i gang med at obducere liget for mere præcist at kunne bestemme dødsårsagen, men det kan umiddelbart slås fast, at den tidligere skiløber har været død i mindst en uge baseret på nedbrydningen af liget.

Desuden er det blevet offentliggjort, at Ochoa ikke havde medtaget en sovepose i sin rygsæk. Det er besynderligt, fordi hun inden sin forsvinden havde fortalt sin familie, at hun ville tage på en fem dage land vandretur.

Et stort antal frivillige søgte side om side med myndighederne efter Blanca Fernandez Ochoa, der altså blev fundet i onsdags af netop en frivillig hundefører.

Liget blev fundet to og en halv times vandring fra hendes parkerede bil.

Politi og et hav af frivillige søgte i mere end en uge efter Blanca Fernandez Ochoa. Foto: David Fernandez/EFE/Ritzau Scanpix

