OL-stjernens uheldige ordvalg: Dømmer homoseksuelle

Det var ikke det, hun mente.

Det blev bare opfattet anderledes og blev i avisen omformuleret, så hun endte med at fremstå som én, der ikke bryder sig om homoseksuelle og transkønnede personer.

Men det var altså ikke det, hun mente.

Så nu er Sofia Goggia gået hen på Instagram og beklaget ordvalg og formuleringer i sit interview med Corriere della Sera.

For det har set helt skidt ud, at skistjernen Goggia til citat har sagt:

- Jeg mener, at kvinder på slås for deres rettigheder – inklusive ligeløn.

- Men kvinder er kvinder, mænd er mænd. Jeg bryder mig ikke om udtrykket ’kvinder har nosser’. Hvorfor skal I dømme mig ud fra, hvad jeg ikke har og er.

'Det er ikke, som det burde være'

Journalisten spørger derpå Goggia, om der er mange homoseksuelle i skisporten.

- Der er nogle af kvinderne, der er. Blandt mændene vil jeg sige nej. De skal være i stand til at smide sig selv ud over Kitz’ Streif – Hahnenkamm-pisten i Kitzbühel.

Og så kom det pludselig til at se ud, som om en homoseksuel mand ikke har modet til at nappe den løjpe. Det i øvrigt også er vanvittigt stejl.

Hun blev også citeret for at sige:

- Når det kommer til sport, har en mand, der transformerer sig til en kvinde, visse fysiske karakteristika. Selv på det hormonelle niveau, der gør ham i stand til at yde mere. Det er ikke, som de burde være.

Der er uden tvivl mange mennesker, der er enige med OL-guldvinderen fra Pyeongchang. Men der er godt nok også mange, der ikke er.

Således er hun, som det jo er blevet sædvane, blevet kritiseret vidt og bredt på de sociale medier. I en sådan grad at hun har set sig nødsaget til at undskylde.

- Et træ, der vælter, larmer mere, end en skov, der vokser frem, skriver hun.

Indenrigsministeren på banen

- Jeg er ked af og undskylder til alle de mennesker, der føler sig fornærmet af de sætninger, der står i Corriere-interviewet. Da jeg sagde det, var det bestemt ikke ment som diskriminerende, skriver hun uden dog direkte at undskylde overfor homoseksuelle og transkønnede personer.

En følger på Twitter giver dog ikke meget for undskyldningen:

- Kære Sofia. Folk føler sig ikke fornærmet, du fornærmede dem. Det er ikke et spørgsmål om vores følsomhed. Det er et spørgsmål, hvad du sagde, og det er diskriminerende og fordømmer stereotyper. Du får skoven er fordomme til at vokse også.

Den er også nået helt op til den italienske regering, hvor Ivan Scalfarotto, der er indenrigsminister og LGBTQ-aktivist tager afstand fra hendes udtalelser.

- Jeg læser med en dårlig smag i munden, at homoseksuelle sportsudøvere ikke er i stand til at køre styrtløb.

- Kære Sofia, inden du siger sådan noget, burde du stoppe og tænke dig om en ekstra gang: Fart er en fordel i løbet, men med ord kan det blive et stort problem, skriver han.

