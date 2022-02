Opsigtsvækkende kritik: - Store problemer

Der er sagt og skrevet meget om de norske langrendsstjerner før og under OL i Beijing. Og nordmændene har da også allerede vundet flere medaljer i deres foretrukne disciplin.

Men det har været stjernerne Therese Johaug og Johannes Høsflot Klæbo, der har hevet de tre guldmedaljer i hus.

Allerede i sidste uge var det norske fænomen Petter Northug ude med en bekymring omkring de norske kvinder i langrend, hvor han forudså, at især Heidi Wengs fortsatte fravær på grund af coronavirus kunne blive et markant nyrehug.

Therese Johauge vandt guld i kvindernes 10 kilometer langrend.

Nu står langrendsløberne foran stafetten lørdag, og fra svensk side bør respekten ikke være så stor, som den tidligere har været.

Det siger den tidligere topløber og mangeårige ekspert hos SVT, Anders Blomquist, nu.

- Det norske hold er nok det svageste, jeg har kan huske at have set ved et mesterskab. Nu ved vi ikke, hvem der starter, men uanset hvad har de store problemer, siger han i en opsigtsvækkende kommentar til tv-stationen.

Therese Johaug vandt guld på både 10 og 30 km. Foto: Tobias Schwarz/AFP/Ritzau Scanpix

Og man kan være tilbøjelig til at give ham ret, når man ser på den aktuelle situation.

For Heidi Weng er fortsat ude, mens hverken Helene-Marie Fossesholm eller Maiken Caspersen Falla ligner skiløbere, der for alvor er i olympisk topform. Heller ikke guldvinderen fra Pyeongchang Ragnhild Haga skræmmer Blomquist

- De har dog Johaug og er ikke chanceløse. Men jeg ser dem mere som udfordrere end medaljekandidater, kommer det.

Du kan følge stafetterne direkte på DR2 lørdag morgen fra klokken 8.25.