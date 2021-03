Perfekt afsked ødelagt: - Hjerteskærende

Beslutningen var taget for længe siden, og drejebogen til afslutningen på to karrierer var skrevet.

Søndag skulle det amerikanske ægtepar Sophie Caldwell og Simeon Hamilton køre deres sidste løb ved World Cup'en i schweiziske Engadin - hun på 30 km, han på 50 km.

Men virkeligheden overhalede dem inden om, og de er nu tvunget til at stoppe deres karrierer i isolation. I hver sit hotelværelse få kilometer fra World Cup-løjpen. Grunden er, at Caldwell i mandags blev testet positiv for coronavirus.

Det betyder, at hun kom direkte i karantæne, mens ægtemanden - der blev testet negativ - måtte tage på et andet hottelværelse. Ligeledes i karantæne.

Det forklarer hun i et opslag på Instagram, hvor hun også påpeger, at hun efterfølgende to gange er blevet testet negativ, men at det ikke får betydning:

'Det ser ud til, at vi skal være i ti dages obligatorisk karantæne, før vi i næste uge kan flyve hjem. Selvom det er frustrerende og hjerteskærende, så forstår vi, at helbredet er prioriteten, og vi er taknemmelige for at være ved godt helbred,' skriver hun og takker for holdkammeraternes omsorg og online-'koncerter', der har været med til at holde humøret højt.

Begge er de udprægede sprintere med et par fine resultater.

To gange har Caldwell sejret i en World Cup-afdeling, og i 2018 blev hun treer i den samlede World Cup efter norske Maiken Caspersen Falla og svenske Stina Nilsson.

Sophie Caldwell jubler efter at have vundet sprinten i Oberstdorf i 2016. Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa via AP/Ritzau Scanpix

Simeon Hamilton har en enkelt sejr i World Cup'en, da han vandt sprinten i Tour de Ski nytårsaftensdag i 2013. Dermed blev han den første mandelige amerikanske langrendsløber, der vandt en World Cup-afdeling siden legandariske Bill Koch, opfinderen af skøjteteknikken, der senest vandt i 1983.

Denne sæsons World Cup er inden sidste konkurrence allerede afgjort. Således har russiske Alexander Bolshunov for længst sikret sig den samlede sejr på herresiden, mens amerikanske Jessie Diggins tidligere på ugen endegyldigt sikrede sig sejren på kvindesiden. Som den første amerikanske kvinde, og den anden amerikaner i historien - efter Bill Koch i 1982.