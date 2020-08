Planlagde egen begravelse

Langrendsstjernen Mona-Liisa Nousiainen nåede at skrive en selvbiografi, inden hun døde af kræft. Her beskriver hun, hvordan begravelsen skulle finde sted

I 2013 satte hun verdensrekord på 100 meter langrendssprint.

Fem år senere fik finske Mona-Liisa Nousiainen dog den værst tænkelige besked.

Hun havde fået en aggressiv kræftsygdom i maven. I lang tid lå hun for døden, og 29. juli 2019 gav kroppen op til den forfærdelige sygdom. Blot 36 år blev verdensstjernen.

I tiden op til Nousiainens død begyndte hun at skrive en selvbiografi i samarbejde med forfatter og sportsjournalist Laura Arffman.

Bogen udkommer til efteråret, men det finske medie Ilta-Sanomat har fået lov til at bringe et uddrag af den.

'Jeg talte med Ville (hendes mand, red.) om, hvor absurd det er, at vi talte om begravelsen, som var det hverdag. Det var som at tale om en indkøbsliste', skriver Mona-Liisa Nousiainen.

Hun skriver også, at hun planlagde sin egen begravelse seks måneder før sin død. Ønsket var, at aksen skulle spredes i forskellige dele af verden, som hun havde besøgt og havde et specielt forhold til. Det var vigtigt, at sprede asken til forskellige steder, som hendes nærmeste kunne besøge.

Mona-Liisa Nousiainen døde i en al for tidlig alder. Pr-foto

Ifølge Laura Arffman ønskede langrendsløberen at vise et liv som dødssyg i bogen.

- Hele projektet begyndte, da det var klart, at Monas-Liisas behandling skulle stoppes. Jeg havde en følelse af, at en superkvinde som Mona Liisa ikke bare kunne forsvinde fra verden. Jeg ville have det forfærdeligt, hvis hun bare forsvandt. Mona-Liisa kom så op med idéen om en bog, siger forfatteren til mediet Ilta-Sanomat.

I sin karriere nåede Mona-Liisa Nousiainen at vinde tre guldmedaljer ved de finske mesterskaber, mens hun også deltog ved vinter-OL 2014 i Sochi og fire verdensmesterskaber.

