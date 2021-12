Politi rykker ud til kvindeskrig - falsk alarm

Det er sjældent sjovt, når politiet bliver sendt ud til lokationer, hvor der er blevet hørt høje skrig.

Det var dog for en sjælden gangs skyld tilfældet, da en norsk kvinde var så begejstret for, at hendes søster, Mathilde Myhrvold, havde vundet sølv ved Tour de Ski i Norge, at hun havde skreget så meget i en jubel, at hendes naboer i lejlighedsopgangen havde tilkaldt polititet.

Det skriver VG.

- Der var naturligvis meget god stemning. Patruljen lykønskede, da de blev oplyst omkring resultatet og Myhrvolds forstærkede muligheder for at komme til OL, sagde operationsleder Rune Hekkelstrand og fortsatte:

- Det er ikke unormalt, at naboer ringer og rapporterer om skrig, men det er noget mere usædvanligt, at det drejer sig om en stærk idrætspræstation.

Tour de Ski er et årligt ski-event, der bliver afholdt i Italien, hvor atleterne kæmper i langrend.

23-årige Mathilde Myhrvold kom på podiet i et VM-løb for første gang nogensinde, da hun sluttede bag amerikaneren Jessie Diggins i tirsdagens VM-løb.

Med en femteplads og en andenplads i de to seneste VM-løb banker unge Myhrvold i den grad på til Norges to sidste OL-pladser, der skal udtages inden længe.