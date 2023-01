- Putin har erobret 99 procent af kvinderne

- Alle de år, Vladimir Vladimirovich Putin er blevet valgt som præsident, har jeg stemt på ham. Jeg var hans rådgiver. Derfor vil jeg aldrig modsige, diskutere eller engang overveje hans beslutninger, fordi jeg stoler fuldstændig på ham.

Citat Yelena Välbe.

Hun er mange gange verdens- og olympisk mester i langrend og de seneste 10-12 år præsident for det russiske langrendsforbund.

Og så er hun russisk patriot, skal vi da lige love for.

Udtalelsen er kommet til nyhedsbureauet RIA Novosti. Og Välbe er kæmpefan. Altså som i KÆMPE fan af den russiske præsident.

Og det er der også andre, der er.

- Jeg tror, han må have erobret 99 procent af kvinderne i Rusland. Når han taler, lytter mange kvinder. Meget få kvinder lytter til andre politikere, siger hun.

Putin sammen med en stribe ansatte hos flyselskabet Aeroflot 5. marts. Foto: Mikhail Klimentyev/Reuters/Ritzau Scanpix

Putin og en række kvindelige soldater, der er iklædt den røde hærs uniformer i forbindelse med 75 året for slaget ved Stalingrad under 2. verdenskrig. Foto: Alexei Druzhinin/AP/Ritzau Scanpix

Og hvis det er sandt, døjer de godt nok også med andre demokratiske vanskeligheder, hvilket 'andre politikere', som Välbe taler om, vel kan skrive under på.

Udtalelserne fra Välbe, der i russisk sport er en mastodont, der bliver lyttet til, er de første om Putin fra hendes side, siden Rusland invaderede Ukraine, og det er hendes opfattelse, at mange idrætsledere i Rusland er bange for at sige, hvad de mener om politik, fordi det kan have en negativ indvirkning på udøverne.

- Men det virker på mig, som om alt er tydeligt for alle, at det er tydeligt for hele verden, at vi er patrioter, siger hun.

Og det er hun da i hvert fald.