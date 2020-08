Rejser alligevel: - Absolut nødvendigt

Den norske skiskytte Vetle Sjåstad Christiansen rejser mandag til Norditalien for at træne på trods af, at alle unødvendige rejser til udlandet frarådes i Norge

En klar opfodring fra den norske statsminister, Erna Solberg, om at undgå alle unødvendige rejser til udlandet, er ikke nok til at holde den 38-årige skiskytte Vetle Sjåstad Christiansen hjemme i Norge.

Mandag drager han nemlig til Lavazé i Norditalien for at træne de næste 14 dage. Det sker på trods af opfordringen, fortæller han til VG.

- Jeg var ikke taget af sted, hvis jeg ikke synes, at det er absolut nødvendigt for mig. De andre skiskytter vil ikke rejse, men vi er forskellige og har forskellige behov. Hvis jeg skal satse og gå med langrend i fremtiden, er jeg nødt til at tage de nødvendige skridt.

Christiansen har nøje planlagt turen, hvor hans barndomsven gør ham selskab. Alt er sørget for på forhånd, herunder en lejet bil og et hus i området for at undgå for meget unødig færden.

De forventer derfor kun, at de skal slå et smut forbi en butik en enkelt gang i løbet af de 14 dage, de er afsted.

Større risiko i Oslo

Ifølge skiskytten er det langt mere risikabelt i forhold til coronavirus at være i Oslo, hvor han nu bor og træner, end det er at rejse til det nordlige Italien.

- Her er vi midt i epicenteret med 22,5 smittede per 100.000 indbyggere. Sidst jeg tjekkede, var antallet der mellem to og tre per 100.000 indbyggere, siger han og forklarer, at den største risiko ved turen er selve flyveturen fra Oslo.

- Jeg var ikke taget afsted, hvis jeg ikke var sikker på, at det ville gå godt.

Christiansen forventer at betale 40.000 kroner fra egen lomme for opholdet, men han tror, at han vil få meget ud af det i sidste ende.

- Det vil være et optimalt træningsprogram, der vil være godt for mig. Jeg kan ikke sige andet end, at jeg ser frem, siger han.

Vetle Sjåstad Christiansen har i Biathlon to VM-guldmedaljer i stafet-disciplinen som sine fornemmeste resultater.

