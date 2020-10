Lindsey Vonn stoppede sidste år sin imponerende skikarriere, men hun optræder stadig i overskrifterne. Seneste har hun gjort sig bemærket som deltager i sin forlovedes podcast Ugly Duck.

Her kaldte NHL-stjernen P.K. Subban hende nemlig for en 'WAG', der er et udtryk, der tog sin begyndelse i starten af årtusindet, da de engelske fodboldspilleres koner gik under titlen 'Wifes and girlfriends'.

Det vil Vonn dog ikke kaldes.

- Jeg er ikke noget. Jeg hader det ord. Jeg hader alt, der er forbundet med det ord, siger Vonn i podcasten.

Vonn mener, at der også bør være et udtryk for 'ægtemænd og kærester', hvis der skal være det for 'koner og kærester'. Foto: Jordan Strauss/Ritzau Scanpix

- Folk tror, at det er en kvinde, der er hjemme, tager sig af børnene og bare følger sin succesrige kæreste, siger Vonn.

- Jeg har min egen karriere og mit job, ligesom mange andre af mine veninder. Men vi placeres i en gruppe, og det er respektløst over for kvinderne og mig, siger Vonn.

Lindsey Vonn står noteret for et enkelt OL-guld, to VM-guld og imponerende 82 World Cup-sejre.

Hun har tidligere dannet par med golfstjernen Tiger Woods, men fandt i sommeren 2018 sammen med ishockey-stjernen.

P.K: Subban har spillet i NHL siden 2009 for Montreal Canadiens, Nashville Predators og siden sidste sæson for New Jersey Devils. Han har altid været kendt som P.K. Subban, men hedder mere præcist det knap så mundrette navn Pernell-Karl Sylvester Subban. Tilbage i 2014 vandt han OL-guld med Canada.

