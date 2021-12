Røg i russisk stormvejr: - Vi virker som de største bitches

De norske skiskytter Tiril Eckhoff og Ingrid Tandrevold er faldet i unåde i Rusland, efter at de i en podcast kaldte de russiske kolleger for 'bitchy'

I disse globale tider skal man passe på med, hvad man siger. For det, der ytres lige nu i Norge, ryger på de russiske medier på ingen tid.

Det har de norske skiskydnings-stjerner Tiril Eckhoff og Ingrid Tandrevold måttet sande, efter at de i deres podcast, 'Kant ut', omtalte deres russiske kolleger, der kan være lidt vanskelige at omgås.

En skille sig dog ud:

- Der er en russisk kvinde, Ekaterina Yurlova. Hun er meget flot og rigtig sød, siger Tirill Eckhoff.

- Men de andre russere taler næsten ikke engelsk, supplerer Tandrevold.

- De har også ofte et ekstremt 'bitchy' blik. Der er meget stirren der, og så bliver jeg bare skræmt, siger Eckhoff.

Den sidste kommentar fra sidste sæsons World Cup-vinder og tifoldige verdensmester er altså den, de bed mærke i i Rusland, hvor de to nordmænd er blevet hængt ud.

Skiskytten Irina Kazakevich forsøger dog i et interview med Sport.ru at glatte lidt ud:

- Jeg forstår, hvorfor de siger det om vores hold. Mange har påpeget, at vi har alvorlige ansigter. Og det har vi måske også. Vi ser ikke os selv udefra.

- Men så kigger jeg på billeder og indser, at jeg ville være bange for at henvende mig til mig selv, ha ha.

Kazakevich påpeger, at selvom hun ikke er god til engelsk, så har hun sludret med Tiril Eckhoff, men ville have det sværere med Ingrid Tandrevold.

- Jeg havde eksempelvis heller ikke taget kontakt til Ingrid. Der var jeg blevet bange. Hun har et meget fokuseret ansigt. Tiril ser altid sød ud, siger hun.

Tilbage i Norge kan Tiril Eckhoff godt se, hvorfor hendes kommentar har skabt røre.

- Pludselig virker Ingrid og jeg som de største bitches. Jeg mente bare, at de russiske skiskytter er meget russiske, og jeg har sagt, at de ser skræmmende ud, fordi de ikke er glade og ofte ser sure ud.

Det har de så oversat til, at vi mener, at de er nogle kællinger, og så bliver det noget værre noget. Vi må forsøge at ro os ud af denne situation, siger Tiril Eckhoff til VG.

Det bliver der masser af muligheder for - sæsonen er kun lige gået i gang med afviklingen af de to første af i alt 22 World Cup-løb i weekenden.

Her kom de to nordmænd forfærdeligt fra start. Således ligger Tandrevold nummer 21, mens Eckhoff indtager en samlet 33.-plads.

World Cup'en fortsætter denne weekend i svenske Östersund.