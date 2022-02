Schweizer får OL-revanche og triumferer i super-G

Den schweiziske alpinstjerne Lara Gut-Behrami er sluppet af med et olympisk traume i super-G.

Fredag morgen dansk tid vandt hun nemlig guld i favoritdisciplinen i Beijing, og dermed fik hun endelig revanche for at have snuppet den på alle måder ærgerlige fjerdeplads i disciplinen ved de seneste to vinter-OL - i 2014 i Sotji og i 2018 i Pyeongchang.

Glæden over guldet strålede da også ud af den 30-årige schweizer, der desuden er forsvarende verdensmester i disciplinen.

- Jeg tror, at jeg skal bruge nogle dage på rigtigt at forstå, hvad der lige er sket, siger den olympiske mester.

På podiet fik hun selskab af landsmanden Michelle Gisin, der snuppede bronzemedaljen ved at være 0,3 sekunder efter triumferende Gut-Behrami.

Sølvet gik til østrigeren Mirjam Puchner, der var 0,22 sekunder langsommere end vindertiden.

Den amerikanske stjerne Mikaela Shiffrin benyttede konkurrencen til at genfinde lidt skiglæde efter en forfærdelig start på OL.

Shiffrin blev godt nok kun nummer ni i super-G, men det var alligevel nok til at give hende smilet tilbage, efter at hun måtte udgå i både slalom- og storslalomkonkurrencerne i Beijing, da hun gled ud af banerne og missede en port efter få sekunder.

- Det er virkelig en stor lettelse for mig. Jeg stod ikke sikkert, men den her gang kom jeg i mål. (...) det var sjovt at stå på ski igen, siger Shiffrin ifølge Reuters efter super-G-konkurrencen.

Forud for OL var amerikaneren spået en realistisk mulighed for at vinde hele fem OL-medaljer, men hun har altså stadig sin første medalje til gode i den kinesiske hovedstad.