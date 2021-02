Schweizer sikrer sig samlet super-G-triumf

Den schweiziske skiløber Lara Gut-Behrami kan kalde sig samlet vinder af World Cuppens super-G-konkurrence for tredje gang i karrieren.

I søndagens løb i norditalienske Val di Fassa måtte hun godt nok nøjes med en andenplads, men det var mere end rigeligt til, at verdensmesteren i super-G sikrede den samlede sejr i disciplinen. Der resterer fortsat et super-G-løb i sæsonen.

Landsmanden Corinne Suter skulle vinde søndagens løb for teoretisk at bevare sin chance for at slå Gut-Behrami af super-G-tronen. Suter var niende kvinde på pisten, men hun satte kun den på det tidspunkt tredjebedste tid - en placering dårligere end Gut-Behrami.

De to schweizere sluttede også som nummer to og tre i løbet.

Ingen i feltet matchede den tid, som italieneren Federica Brignone havde sat tidligt i konkurrencen. Det var Brignones første sejr i sæsonen.

Undervejs var nordmanden Kajsa Vickhoff Lie ude for et grimt styrt, som afbrød konkurrencen. Skrigende lå nordmanden på sneen og ventede på assistance. Først modtog hun behandling på stedet, og siden blev hun fløjet væk i helikopter.

Som følge af uheldet blev konkurrencen afbrudt i omkring en time.

Fredag og lørdag blev der afviklet styrtløb samme sted, og Lara Gut-Behrami vandt begge løb. Hun vandt også World Cup-løbene i super-G 30. januar og 1. februar før VM-pausen. Ved VM vandt hun guld i super-G og storslalom.

Artiklen fortsætter efter videoen ...

Lara Gut-Behrami er desuden i spidsen af den samlede World Cup, hvor point indsamlet i alle alpindiscipliner regnes sammen.

På herresiden vandt franskmanden Mathieu Faivre søndagens storslalomkonkurrence i Bansko, der ligger i det sydvestlige Bulgarien.

Dermed kravlede han en plads højere op på podiet end i lørdagens storslalomkonkurrence samme sted. Søndag gik de sekundære podiepladser til schweizeren Marco Odermatt og franske Alexis Pinturault. Sidstnævnte har en komfortabel føring i herrernes samlede World Cup.

Der resterer otte World Cup-løb af sæsonen på kvindesiden og ni løb på herresiden.