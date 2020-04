Se billederne: Vonns nye luksushus

I de her tider er det bedst at opholde sig indendørs.

Det gælder også i Beverly Hills, Californien, USA, hvor de ligesom store dele af verden kæmper med coronavirussen.

Men det er ikke altid lige spændende at opholde sig inden for hjemmets fire vægge.

Medmindre du er Lindsey Vonn, der for nyligt har købt et palæ i det berømte nabolag med postnummeret 90210.

Sammen med sin forlovede, NHL-spilleren P. K. Subban, nyder de deres nyerhvervede hus, der har kostet i omegnen af 45 millioner danske kroner, skriver blick.

- Forlovedes fredag. Bare et opslag for at fortælle, at jeg er taknemmelig for at være i karantæne med den her mand. Jeg elsker dig, skriver Lindsey Vonn til opslaget på det sociale medie Instagram.

De behøver da heller ikke rende hinanden på tæerne, viser billeder fra deres hybel.

Huset, der er 520 kvadratmeter stort, har fire soveværelser og seks badeværelser.

Derudover følger der selvfølgelig en pool til huset, der er omkranset af palmetræer.

Lindsey Vonn stoppede sin aktive karriere i februar sidste år med en sølvmedalje ved VM i Sverige.

Lindsey Vonn stoppede sin aktive karriere grundet skader, der desværre har været et gennemgående problem i hendes flotte karriere. Foto: Marco Trovati/Ritzau Scanpix

